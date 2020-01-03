Doğa Koleji’nin ardından Ahmet Şimşek Koleji velileri de eylemde

Doğa Koleji'nde çalışanlara maaş ödenememesi gündemi uzun süre meşgul etmiş, öğretmenler ders bırakarak, veliler ise eylem yaparak tepkisini göstermişti.

Bu kez aynı sorun 3 bine yakın öğrencisi olan Özel Kartal Ahmet Şimşek Koleji'nde patlak verdi.

14 aydır çalışanlara maaş ödenmediğini söyleyen veliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Basın açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verildi.

“OKUL KURUCUSUNUN SIKINTININ GİDERİLECEĞİNE SÖZ VERDİĞİ GÜN EĞİTİME YENİDEN ARA VERİLDİ”

Yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda 14 aydır öğretmenler ve diğer çalışanlara maaş verilmediğini dile getiren Gülay Sakar isimli veli “Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen fedakârca görevini yapan öğretmenlerimiz 13 Aralık 2019 tarihinde psikolojik sebeplerden dolayı 1 gün rapor alarak okulda eğitim vermemiş ve öğrencilerimiz eve gönderilmiştir. 16 Aralık'ta veliler olarak okul kurucusu Ahmet Şimşek'le görüşme yapılıp sorunların 20 Aralık'a kadar çözüleceği yönünde söz alınmıştır. Ancak söz verilen tarihte eğitime tekrar ara verilmiştir. 23 Aralık'ta eğitim tekrar başlamış olup Ocak ayının ilk haftası yapılacak sınavlar bu hafta içine sıkıştırılmıştır. 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencileri okuldaki düzensiz eğitimden çok fazla etkilenen kısım olmuştur” diye konuştu.

“BİZİM ÖDEDİĞİMİZ PARALAR NEREYE GİTTİ?”

Gelecek senenin okul taksitini peşin veren, kredi çektirilen, senet imzalayan veliler olduğunu söyleyen Sakar, “Bu ödemelerin nereye gittiğini sorduğumuzda geçerli hiçbir açıklama yapılmamıştır. Aldığımız duyumlara göre kayıt için toplanan paraların büyük bir kısmı okul dışına aktarılmıştır. Bu anlamda mali denetimin yapılması için Ticaret Bakanlığını, Maliye Bakanlığını ve Milli Eğitim Bakanlığını göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YEMEKHANEDE HER GÜN MAKARNA, PİLAV PARA YOK ÇÜNKÜ”

Okul velilerinden Talha Özer ise mağdur olduklarını ifade ederek, “Dersler bazen işleniyor, bazen işlenmiyor. Kartal bölgesini bilirsiniz. Çocukları ‘Velilerin izni var' diye dışarı çıkarıyorlar. Ama sonuçta çocuklar ne servise binebiliyor ne yemekhanede yemek yiyebiliyor. Her gün makarna, pilav. Para yok çünkü.” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER DE VELİLER DE, ÖĞRENCİLER DE MAĞDUR”

10.sınıfta eğitim gören öğrencinin velisi Sadi Kalender ise “Okul ücretlerini kredi kartıyla ödüyorduk. Finansman ihtiyaçları olduğunu gerekçe göstererek ‘Kredi çekin biz peşin alalım, siz oraya ödeyin' denildi. Biz de okul ayakta kalsın diye kabul etmiştik. Ancak ne öğretmenlere ne velilere verilen sözler tutuldu. Biz paramızı peşin ödedik. Hem biz mağduruz, hem öğretmenler hem de öğrenciler. Okulda eğitim aksayarak devam ediyor. Sabah, çocuğumu okula bırakırken çocuğum ‘Baba, İngilizce öğretmeni istifa etmiş. Ders olmayacak mı?' diye bana sordu. Ben de okulda son kişi kalana kadar bekle dedim” dedi.