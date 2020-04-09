E-Okul LGS sınav başvuru bilgileri kontrol sayfası! e-Okul VBS giriş ekranı!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler uzaktan eğitimini sürdürüken, veliler ise çocuklarının eğitim bilgilerini takip ediyor. 2020 LGS başvuruları bilindiği gibi MEB tarafından otomatik olarak gerçekleşirildi. LGS’ye katılacak öğrencilerin sınav başvuru bilgileri E-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. İşte E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş sayfası ve öğrenci bilgileri sorgulama ekranı…

LGS BİLGİLERİ E-OKUL VBS’DE!

2020 LGS başvuru bilgileri, 6 ve 7. sınıf not otralamalarını, Din Kültürü muafiyet durumu, yabancı dil ve denklik gibi bilgiler veliler tarafından E-Okul VBS girişi yapılarak kontrol edilebilecek. E-Okul VBS giriş ekranı için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

SINAVA BAKANLIK BAŞVURACAK

7 Haziran’daki sınava 1.7 milyon 8’inci sınıf öğrencisi girecek. Bakanlık 1.7 milyon öğrencinin tamamının başvurusunu kendisi yerine okul müdürleri aracılığıyla yapacağı için veli veya öğrencilerin ayrıca bir başvuru yapmasına gerek kalmadı.

Elektronik fotoğraflı olacak Sınav Giriş Belgeleri, 28 Mayıs’ta okul müdürlüklerinden alınabilecek.