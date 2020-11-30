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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?

Lise mezunu vatandaşların katıldığı ve iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz günlerde yurt genelinde gerçekleştirildi. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

Güncellenme: 11:04, 30/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?

ÖSYM, geçtiğimiz günlerde KPSS ortaöğretim sınavının cevap anahtarını da açıklamıştı.

Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.

 

 

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