Sadece kadınların gidebileceği üniversite kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Haziran 2019 Japonya’daki Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora verilmesinin ardından, Erdoğan kadın üniversitelerinin inceleneceğini ve Türkiye’de bu konuda adımların atılacağını söylemişti.

Bu konuyla ilgili ilk adım Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ‘2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yılık Programı'nda atıldı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan programda yüksek öğretimde çeşitliliğin artırılacağı belirterek “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır” denildi.

Japonya'daki kadın üniversitelerin incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Türkiye'deki kız öğrencilerin yükseköğretime katılımı değerlendirilecek ve sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.

Programda, kurulması planlanan ilk kadın üniversitesisin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacağı da vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE KALKINMA PROGRAMINA GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda da Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacağı belirtilmiş ancak somut bir adım atılmamıştı.

JAPONYA'DA 10 ÜNİVERSİTEDEN BİRİ KADIN ÜNİVERSİTESİ

Japonya’da 800’e yakın üniversite var, bunların 80’e yakınını kadın üniversiteleri oluşturuyor. Çıkış noktasının 1800’lü yıllara kadar dayandığı, kadın üniversitelerinde lisans seviyesinde ev ekonomisinden sosyal bilimlere, hemşirelikten fen alanlarına çeşitli bölümlerde ders veriliyor.