Türk bilim insanlarına 48.5 milyon liralık burs

Türkiye’den halen desteklenen 31 projeden 13’ünü yürüten Koç Üniversitesi, 3 yeni projeyle ERC'den destek aldığı proje sayısını 16’ya çıkardı. Bu dönemde, ERC'den hibe desteği fonu alan Türkiye'den tek üniversite olan Koç Üniversitesi, bilimsel öncülüğüyle dikkat çekti. Dünyada en özgün projeleri destekleyen ERC'den destek alan 3 proje şöyle:

Pil süresi artacak

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı, “Termodinamik Limitlere Yakın Çok Düşük Güç Tüketimli ve Geniş Bantlı Spintronik Devreler” projesiyle veri depolama ve yapay sinir ağları üzerindeki araştırma yapacak. 100 kat düşük enerjiyle okuma, yazma ve kalıcı depolama sağlanması hedefleniyor. Mobil cihazların pil süreleri onlarca kat artacak.

Dünya edebiyatında ilk

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dr. Özen Nergis Dolcerocca'nın, “Modernleşen İmparatorluklar: Aydınlanma, Milliyetçi Öncüler ve Batı Dışı Edebi Moderniteler” araştırması. Edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında bir ilk oldu. Projeyle, batı-doğu ikiliği arasında kalmış Rusya, Japonya ve Osmanlı yani 3 imparatorluğun yazın, kültürel ve dil reformları incelenecek.

Bilgisayarda ilk destek

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Didem Unat, “Moore Yasası Ötesinde Paralel Programlamaya Öncülük Etmek” adlı projesiyle Moore Yasası'nın sonra erdiğinde, bilişim dünyasında oluşacak krize yazılım yönünden bir çözüm üretmeyi amaçlıyor. Dr. Unat'ın projesi ERC fonu almaya hak kazanmış Türkiye'den bilgisayar bilimleri alanındaki ilk proje oldu.