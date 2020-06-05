Türkiye’nin gururu süper beyinler!

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanıp, ABD’de okuyan Türk gençleri başarılarıyla gurur veriyor. MIT’de okuyan Ali Sinan Kaya, Harvard’daki Nil Çakırca ve 182 yıllık Duke’deki Derya Oktay…

Yüksek öğretimde en çok tercih edilen Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında 55 bin Türk genci, üniversite eğitimi için yurt dışında okuyor.

MIT’DEN HARVARD’A

Dünyada en iyi ilk bin üniversiteyi, Dünya Üniversite Sıralaması ( QS World University Rankings) her yıl ilan ediyor. 2019-2020’de, listede ilk sırada yer alan MIT’de, 3’üncü sıradaki Harvard'da ve 18’inci sıradaki Duke Üniversitesi’nde tam burslu okuyan Ali Sinan Kaya, Nil Çakırca ve Derya Oktay, SÖZCÜ‘ye konuştu.

Göğsümüzü kabartıyorlar

Öğrencilerinin uluslararası başarılarından gurur duyduğunu söyleyen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, “FMV Işık Okulları’nda çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı etkin bireyler yetiştiriyoruz. Kendini ifade edebilen, okuyan, araştıran, soru soran mezunlarımız, dünyada kabul gören başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor” dedi.

MIT'de yüzde 100 burslu

Türkiye'ye borcumu ödeyeceğim

Dünyanın en iyi üniversitesi MIT’de Bilgisayar Mühendisliği ve Ekonomi Bölümü'nde yüzde 100 burslu okuyan Ali Sinan Kaya (21), ABD’de mezun olunca, bir süre çalışıp Türkiye’ye döneceğini söyledi.

GELECEĞE ‘IŞIK’ OLACAK

Başarısını,”Önce iyi insan yetiştirme” hedefiyle Selanik’te 1885’te kurulan ve Atatürk’ün 1934’te ‘Işık’ adını verdiği FMV Işık Okullarındaki öğretmenleri, ailesi ve “ilham kaynağım” dediği Atatürk’e borçlu olduğunu düşünüyor.

“KIRMIZI ÇİZGİM ATATÜRK”

“Atatürkçü ruhumdan asla ödün vermem” diyen Ali Sinan, “Kişiliğimden asla ödün vermeyeceğim kırmızı çizgim, Atatürkçü ruhumdur. ‘Çok çalışkanım’ dersem, gün gelir az çalışabilirim, Atatürk'ün fikirlerine saygım ise sonsuza kadar değişmeyecek” dedi. 17 yaşında, “Davis United World Colleges” bursu kazanıp, ABD Taft School’da 2 yıl yatılı okudu. MIT’de yüzde yüz burs kazandığında, “Mutluluktan ağladım” diyen Kaya, MIT gibi dünyanın en iyi okullarını hedefleyen adaylara, “Hayallerinden vazgeçme, imkansız değil” diye seslendi. MIT Bilgisayar Mühendisliği ve Ekonomi Bölümünde 2’nci sınıfı bu yıl bitirdi. Amerika’da mezun olunca bir süre çalıştıktan sonra Türkiye’ye döneceğini anlatan Ali Sinan Kaya, “Türkiye’ye dönüp, beni yetiştiren ülkeme borcumu ödeyeceğim. ABD’de ne kadar mutlu olursam olayım, dilimi ve kimliğimi kaybetmek istemiyorum” dedi.

Harvard'da yüzde 100 burslu

Türkiye'de teknoloji üreteceğiz

Harvard Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği ve Ekonomi bölümünde yüzde 100 bursla 3'üncü sınıfta okuyan Nil Çakırca 20), “Amerika’daki eğitim ve tecrübelerimle, ileride Türkiye’de teknoloji ekosistemi geliştirmeyi planlıyorum” dedi.

MANİSA’DAN AMERİKA’YA

Öğretmen anne babasıyla Manisa’da yaşarken, İzmir Amerikan Koleji’nden yüzde 100 ve yatılı tam burs kazanınca hayatı değişmiş. Uluslararası IB Diploması'yla mezuniyet şansı veren lise diploması Harvard’ın da kapısını aralamış. Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’ye dönen ve derslerini de online aldığını söyleyen Nil Çakırca, virüs sonrası ABD’ye döneceğini söyledi.

“DENEYİM KAZANACAĞIM”

Çakırca sözlerini; “ABD, teknolojinin kalbi. Mezun olunca, bir süre daha ABD'de kalmayı planlıyorum. Teknoloji devi firmalarda ve yaratıcı fikirleri destekleyen çalışmalara katılıp, deneyim kazanmak istiyorum. Çalışma sistemlerini, teknolojik yönlendirmeleri öğreneceğim.

TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ

ABD'de halen ablam da Google’da çalışıyor. Hedefimiz, ileride birlikte Türkiye'ye dönmek. Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun teknolojiler üretip, Amerika'da edindiğimiz tecrübelerle Türkiye’deki teknoloji ekosistemini geliştirmektir” diye sürdürdü.

Duke'de yüzde 100 burslu

Tez konusu, BEYiN GÖÇÜ

Dünyanın en iyi ilk 20 üniversitesi içinde 18’inci sıradaki 182 yıllık tarihi Duke Üniversitesi’nden yüzde yüz tam burs kazanan Derya Oktay (20), Bilgisayar Bilimi ve Matematik bölümlerinde çift dalda okuyor. Duke Üniversitesi Türk Öğrenci Birliği Sekreteri de olan Oktay, “ABD’de iyi bir üniversitede okuma hayalim FMV Erenköy Lisesi’ndeki nitelikli eğitim sayesinde gerçekleşti. ABD’de bir profesörle şimdi ‘Beyin Göçü’ üzerine tez yazıyoruz. Uluslararası araştırma laboratuvarı Devlab’da asistanım. Ayrıca, ülkelerin istihdamdaki sosyal eşitsizliklerini de inceleyeceğiz” diyor. Oktay, siyaset ve ekonomi alanında ABD’de doktora yapacağını da bildirdi.

Dünyadaki en iyi ilk 10 Üniversite

1 – Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

2 – Stanford Üniversitesi

3 – Harvard Üniversitesi

4 – Oxford Üniversitesi

5 – California Teknoloji Enstitüsü

6 – ETH Zurich Teknoloji

7 – Cambridge Üniversitesi

8 – UCL Üniversitesi

9 – İmperial College London

10 – Chicago Üniversitesi