Üniversite taban puanları YKS tercih kılavuzunda! İşte güncel 2020 üniversite taban puanları…

YKS sonuçları ardından öğrenciler üniversite taban puanları için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından bilgi edinmek ve fikir vermek amacıyla yayınlanan kılavuzda YKS taban puanları erişimde bulunuyor. Haberimizin içerisindeki linkten tüm illerdeki üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptğı ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ açıklamanın ardından tercih kılavuzu erişime açıldı.
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI
Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244
Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448
Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893
Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752
Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239
Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)
Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985
İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353