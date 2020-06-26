Yapay zekayla eğitim sınav başarısını artırdı

METODBOX MUCİZESİ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ şöyle dedi: “Pandemi nedeniyle marttan bu yana öğrencilerimiz uzaktan eğitimde. Sınava, yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox'la hazırlandılar. LGS'ye girenlerin sonuçlarını Bahçeşehir Koleji Ölçme Değerlendirme Birimi inceledi. Geçen yıla oranla, bu yıl LGS başarısında ciddi artış var.

REKOR BEKLENİYOR

Başarı artışında; Kişiye Özgü Öğretim Modeli, STEM+A Eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sistemi ile yapay zeka tabanlı Metodbox'un birleştirilmesi etkili oldu. Motivasyonun düşmemesi için de, psikososyal takip ve destek verdik. Motivasyon artınca, başarı arttı. 2020 LGS'den rekor bekliyoruz. Ulusal sınavlara hazırlıkta, yeni bir dönem başlayabilir.”

LGS REKORU BEKLENİYOR

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Türkiye'de ve dünyada tek olan yapay zekâ tabanlı dijital eğitim platformu Metodbox, öğrencilerimizin LGS başarısını artırdı” diye kaydetti.