2. elde 350 milyarlık ‘yetki’ sorunu

Corona virüsü sonrası normalleşme adımları kapsamında taşıt kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte 350 milyar TL'lik hacme ulaşan 2. el araç piyasasında ciddi bir hareketlenme yaşandı.

Talebe rağmen istenildiği kadar sıfır araç olmaması sonucu 2. elde yaşanan bu hareketliliği fırsata çevirmek isteyen birçok kişi de ticari işi olmamasına rağmen araç alıp satmaya başladı. Bu durum 2. el araç fiyatlarını yükseltirken, araçların resmen karaborsaya düşmesini sağladı.

2018'DE YAYINLANDI

Aslında buna çözüm olarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 13 Şubat 2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 8 Eylül 2018, 10 Ağustos 2019 ve 27 Aralık 2019 tarihlerinde revize edilen, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında oto alım satımı yapmak için “Yetki Belgesi” zorunlu hale getirilmişti.

Böylece, yetki belgesi olmayan kişiler galericilik mesleğini yapamayacaktı. Ama nedendir bilinmez bu yönetmelik bir türlü uygulamaya geçemedi. Yönetmeliğin uygulamaya geçme tarihi önce Aralık 2019'a ertelenmiş ardından bu süre de 31 Ağustos 2020'ye çekilmişti.

Şimdi herkes hem bunun sebebini arıyor hem de 1 Eylül'den sonra yetki belgesinin devreye girmesiyle artık kasabın, manavın veya ticari faaliyetleri farklı olan kişilerin araç alıp satımı yapamamasını bekliyor.

8 MİLYONLUK PAZAR

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, yönetmeliğin artık uzamaması ve 1 Eylül'de başlaması gerektiğini belirterek, “2. elde düzen ve kurallar uygulanmadan sorunlar ortadan kalkmaz.

Yılda 8 milyonu aşkın aracın 2. elde satıldığı ve ulaşılan toplam işlem hacminin 350 milyar lirayı bulduğu unutulmamalı” açıklamasını yaptı. Yetkililer bu yönetmeliğin sadece başlangıç olduğunu, sistemin kalanının topyekun değişmesi gerektiğini de hatırlatıyor.

YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIYOR?

Ertelenen yönetmelikte aslında 2. el oto alım satımları için devlet, yetkili ekspertizlere sorumluluk getiriyor. Yetki belgesi ve TSE belgesi olan ekspertizlerden alınan araçların tüketiciye satılmış olması hedefleniyor. Bu yönetmelikte bir diğer değişim de araç alım satımı yapan esnafı ilgilendiriyor. İkinci el yönetmeliğine göre motorlu kara taşıtı ticareti yapan vergi levhalı olan insanların meslekî yeterlilik ve yetki belgesi alması gerekiyor.

Yetki belgesi almak için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması gibi şartlar aranıyor.