20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kurye hizmetini etkiler mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile dün geceden itibaren 20 yaş altındaki vatandaşları sokağa çıkması yasaklandı. Söz konusu yasak sonrasında 17 yaşından itibaren alınabilen A1 ehliyeti ile gerçekleştirilen motorlu kuryeler gündeme geldi.

20 yaş altındaki motorlu kuryelerle ilgili Sözcü'ye konuşan Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir sektörün bu yasaktan çok fazla etkilenmeyeceğini söyledi.

PİYASADA GENÇLER KALMADI

Motorlu kuryelerde yaş aralığının son yıllarda değiştiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

* Restoranlar kapalı olduğu için kurye arkadaşlarımızın bir bölümü zaten çalışmıyordu. Paket serviste bir artış var ancak genel olarak bu restoranlarda değil. Çeşitli marketlerin online uygulama servislerinin nakliyesinde bu artış var.

* Fakat onlar da kurumsal yapılar oldukları için kalıcı eleman arıyorlar, 20 yaşın üzerinde personel istihdam ediyorlar. Eskisi gibi eleman yetişmiyor artık. Gençler çok kalmadı piyasada.

ÇALIŞMA YAŞI 25 VE 30 ÜZERİNDE

Okul okumayanların motorlu kurye mesleğine yöneldiğini ifade eden Özdemir açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

* Okuyamayanlar sadece bu işi yapıyor artık. Eğitimini bırakan gençler yapıyor. Bizim bütün piyasamızın Yüzde 1-2'si 20 yaş altında diyebilirim. Artık 25-30 yaşın altında kurye görmüyoruz.

* 20 yaş altındaki kuryeler dünden bu yana gündemde, dillendiriliyor ancak laf olsun diye dillendiriyorlar. Sektör genelinde çalışma yaşı 25 ve 30 üzerindedir. Bu sebeple söz konusu karardan bizim piyasamız etkilenmemiştir.

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