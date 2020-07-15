AB Mahkemesi, Apple’ın 13 milyar euroluk cezasını iptal etti

Apple ve İrlanda, Avrupa Birliği'nin verdiği 13.1 milyar euroluk (Yaklaşık 103 milyar TL) vergi cezasına itiraz etmişti. Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Genel Mahkemesi, İrlanda'nın vergi kanunlarının geçerli olduğunu belirterek AB'nin verdiği cezayı Apple lehine bozdu.

Reuters’ta yer alan habere göre; Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın İrlanda merkezli bir firma aracılığıyla satış yaparak bu sayede sadece yüzde 1 vergi ödediğini ve bunun İrlanda tarafından şirkete verilen yasa dışı bir yardım olduğunu belirtmişti

NORMAL ORAN YÜZDE 12.5

Apple ise 2003 ile 2014 yılları arasında İrlanda yasaları gereği ödemesi gereken 505 milyon euro vergi ödediğini, çıkartılan ekstra borcun hukuki olmadığını savunmuştu. Normalde yüzde 12.5 olan kurumlar vergisi, İrlanda'da çok uluslu şirketleri çekmek adına yüzde 1 olarak uygulanıyor.

AVRUPA ADALET DİVANI'NA TAŞINABİLİR

Mahkeme, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortaya attığı iddiaya yasal bir gerekçe gösteremediğini açıkladı. 13.1 milyar euro, emanet hesapta tutuluyor. Avrupa Birliği Komisyonu, mahkemenin bu kararını 70 gün içerisinde Avrupa Adalet Divanı'na taşıyabilir. Bu nedenle şimdilik şirketin parası emanet hesapta durmaya devam edecek.