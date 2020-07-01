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Adidas’ta ‘ırkçı’ istifa

Irkçılığa karşı büyüyen tepki, Adidas’ta bir istifayı beraberinde getirdi. İnsan Kaynakları Müdürü Karen Parkin, geçen yıl bir toplantıda, “Irkçılık sadece ABD’de gündeme gelen bir gürültüden ibaret” sözleri nedeniyle görevinden ayrıldı.

Sozcu.com.tr
16:17 -
Haberler Ekonomi
Adidas’ta ‘ırkçı’ istifa

ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi, ırkçılık konusunda yeni bir farkındalık yarattı. Birçok şirket, çalışan sayısının belli oranda siyahilerden ve Latinler'den oluşacağını açıkladı.

ÇALIŞANLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tam da bu süreçte Adidas'ta önemli bir istifa yaşandı. BBC'de yer alan habere göre İnsan Kaynakları Müdürü Karen Parkin, hakkındaki ırkçılık iddiaları sonrası görevinden ayrıldı.

Bu iddialar, Parkin'in geçen sene Adidas'a bağlı Reebok'ın bir toplantısında sarf ettiği sözlerden kaynaklanıyordu. Karen Parkin'in, “Irkçılık, sadece ABD'de gündeme gelen bir gürültüden ibaret” dediği kaydedildi. Bunun ardından 80 Adidas çalışanı, Parkin hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.

YÖNETİM TAMAMEN BEYAZ ERKEKLERE KALDI

Karen Parkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her zaman ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durdum. Değişim yolundaki çalışmalardan ayrılarak emekli olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen spor tekstili üreticilerinden olan Adidas'ta bu istifa sonrası ‘cinsel ayrımcılık' konusu yeniden gündeme geldi. Parkin'in ayrılmasıyla birlikte şirketin yönetim kurulu artık sadece beyaz erkeklerden oluşuyor.

ADIDAS SOSYAL MEDYA BOYKOTUNA KATILMIŞTI

Adidas'tan daha önce yapılan açıklamada, şirketteki çeşitliliği artırmak için yeni planlama yapıldığı belirtilmişti. Adidas, yeni işe girecek kişilerin en az yüzde 30'unun siyah veya Latin kökenli olacağının sözünü verdi.

Ayrıca beş yıl içinde yönetim kurulunun yüzde 12'sinin de bu gruptan oluşacağı duyurulmuştu. Adidas diğer yandan ırkçılık ve nefret söylemlerine karşı başlatılan sosyal medya platformlarına reklam vermeme kampanyasına da katıldı.

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