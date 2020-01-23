Albayraklar Holding savunmadan çekiliyor

Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı” diye konuştu.

‘BAŞKA SEKTÖRLERDEN ALACAKLARIMIZI TAHSİL EDEMEDİK’

Üst üste gelen yüksek adetli siparişleri karşılayamadıklarını anlatan Adnan Albayrak, “Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık. Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.'' diye konuştu.

Albayraklar Savunma uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununa yardımcı olan Wattozz T61 silah modifikasyon sistemi ile ön plana çıkıyordu.

1965 YILINDA KURULDU

1965 yılında kurulan Albayraklar Holding inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri veriyor. Firmanın yurt dışı yatırımları arasında Katar'da 5 yıldızlı otel ve yine Katar'da gıda fabrikası ön plana çıkıyor.