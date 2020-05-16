Almanya’da esnaftan ilginç sosyal mesafe çözümü

Almanya ekonomisi yeniden açıldı. İnsanlar yeniden kendini sokaklara atarak, kafelere restoranlara akın etti. Ülkenin kuzey doğusunda bulunan Batı Pomerania Eyaleti'nin başkenti Schwerin'deki Kafe Rothe, sosyal mesafe kuralına uyulduğundan emin olmak için eğlenceli bir yola başvurdu. CNN’de yer alan habere göre kafeye gelen müşterilere önce üzerinde havuz makarnası bulunan hasır şapkalardan veriliyor. Bu şapkalar giyildiğinde, makarnalar sayesinde insanlar arasında belli bir mesafe korunmuş oluyor.

KAFE SAHİBİ ROTHE, İLGİYE ŞAŞIRDI

Kafenin sahibi Jaqueline Rothe, kafenin Facebook sayfasından müşterilerinin yeni şapkalı fotoğrafını paylaşarak, “Bugün mesafe ölçümümüz bu şekilde” diye yazdı.

Rothe, CNN'e yaptığı açıklamada ise, “Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sayısız mutlu müşterimiz kahve ve kek için kafemize akın etti. Bu çözümümüz, müşterileri birbirinden uzak tutmak için mükemmel ve eğlenceli bir yöntem. Müşterilerimiz de çok ilgi gösterdi” ifadelerini kullandı. Rothe, fotoğrafa dünya basınının gösterdiği ilgiye ise şaşırdığını söyledi.

’56 MASADAN 20 MASAYA DÜŞTÜK’

Jaqueline Rothe, normalde 36'sı içeride ve 20'si dışarıda olmak üzere 56 masayla hizmet verdiklerini söyleyerek, “Ancak yeni hijyen ve sosyal mesafe kuralları gereği 12'si içeride ve sekizi dışarıda olmak üzere 20 masamız bulunuyor” dedi. Rothe, ilerleyen dönemde seyahat yasaklarının da kalkmasını ve daha fazla insanın şehirlerine gelmesini umuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgının ilk aşamasından çıktıklarını söyleyerek ekonomiyi açma kararı almıştı. Ancak Merkel, gerekli kurallara uyulmaması halinde ikinci bir salgın dalgası tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları uyarısında da bulundu. Almanya'da 174 bin 400 kişide corona virüsü tespit edilirken, 7884 kişi hayatını kaybetti.