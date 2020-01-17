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Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, Apple, Amazon ve Microsoft'tan sonra 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

10:18 -
Haberler Ekonomi
Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı

ABD’li teknoloji şirketi Google’ın da sahibi olan Alphabet, perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Böylece Alphabet, ABD’de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018’de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple’ı Amazon ve Microsoft izlemişti.

Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü. (DHA)

 

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ABD Apple Dolar Google Microsoft Perşembe söz Teknoloji
Son güncelleme: 10:41 17.01.2020
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