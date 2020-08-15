Altın fiyatları ne durumda? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor…

Yatırımlarını altın olarak korumak ve değerlendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimi takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yatırımcısının yüzünü hayli güldüren altın fiyatları, yeni haftadaki keskin düşüşünün ardından tekrardan yükseliş trendine girdi. İşte gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar…

ALTIN FİYATLARI 15 AĞUSTOS

Gram altın: 459,82 lira

Çeyrek altın: 767,80 lira

Yarım altın: 1.535,40 lira

Cumhuriyet altını: 3.047,50 lira

DARPANE'NİN ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ ARTTI

Pandemi yüzünden vatandaşta oluşan altın talebi Darphane rakamlarına da yansıdı. Darphane bu yılın temmuz ayında 1 milyon 435 bin gram çeyrek altın üretimi yaparken 2019 yılının aynı ayında üretim 701 bin gramdı.

Adet bazında bakıldığında 2019 yılının temmuz ayında 400 bin 211 çeyrek altın üretildi, 2020 yılının temmuz ayında ise 828 bin 990 adet çeyrek altın üretimi gerçekleşti.

Vatandaşlar altın alabilmek için kuyumcuların önünde kuyruk olurken geçen ay üretilen çeyrek altın miktarı ağırlık bazında 2017 yılının mayıs ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ikinci üretim oldu. Geçtiğimiz haziran ayında da 1.7 milyon gram çeyrek altın üretilmişti.