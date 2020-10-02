Amazon’da 19 bini aşkın çalışan corona oldu

Amazon tarafından yapılan açıklamada, Mart ayından itibaren 19 bin 816 çalışanın corona virüsüne yakalandığı belirtildi. Corona virüsüne yakalanan çalışanlar arasında Amazon’un sahip olduğu market zinciri Whole Foods’tan da personeller bulunuyor.

Çalışanları tarafından sosyal medyada bir çok eleştiriye maruz kalan Amazon, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyordu. Amazon, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çalışanların Covid-19'a yakalanma oranı genel popülasyon ile aynı olması durumunda, firma çalışanlarından 33 bin 952 kişinin virüse yakalanma tehlikesinin olduğunu iletti. Firma dünya genelinde çalışanlarına 100 milyondan fazla maske dağıttığını da ifade etti.

Covid-19 pandemisi sürecinde çalışmaya ara vermeyen Amazon, internet üzerinden evlerinde kalan halkın ihtiyaçlarına cevap vererek, Haziran ayında satışlarını yüzde 40 arttırarak 88 milyar 9 milyon Dolar kazanç sağladı.

Fransa Ticaret Mahkemesi, sendikaların açtığı dava sonucu, e-ticaret sitesi Amazon’un, corona virüsü salgını boyunca sadece gıda ve ilaç satışı yapabileceği kararını almıştı. Dev şirket bu gelişme sonucu ülkede bulunan 6 deposunu geçici olarak kapatmıştı. Pandemide Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti 200 milyar dolar barajını aşmıştı. (İHA-SOZCU.COM.TR)