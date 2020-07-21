Bayide sigortada mağduriyet kapıda

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçen haziran ayında yayımlanan, “sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetlere, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ile mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerine ilişkin yönetmelik”te değişiklik yapılmasını düzenleyen yönetmelik, sigorta acentelerini ayağa kaldırdı.

Yeni düzenlemeyle herhangi bir mal ya da hizmeti satan bayilere de sigorta poliçesi düzenleme yetkisi verildiğini belirten sigorta acenteleri, yanlışın düzeltilmemesi halinde tüketicilerin hasar durumunda yetkili muhatap bulamayacağını belirterek, çok büyük mağduriyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundular.

ACENTELER KAPANIR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda yayımladığı yönetmeliğin 9'uncu maddesinin 8'inci fıkrasına, “Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilir” cümlesini eklemişti.

Tüm Sigortacılık Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Derneği Başkanı Binnur Aktaş, bu fıkranın 16 bin sigorta acentesi ve buralarda çalışan 350 bin personelin geleceğini yok etme, milyonlarca tüketiciyi ise mağdur etme potansiyeli taşıdığını söyledi.

TELEFONCUYA YETKİ

Aktaş, yeni düzenlemeyle asıl işi sigortacılık olmayan, fiziki şartları yerine getirmemiş ve yasanın istediği kuralları sağlayamamış yetkisiz kişilerin de artık kolaylıkla sigorta poliçesi düzenleyebileceğini belirtirken, “Yeni düzenlemeyle örneğin telefon bayileri, telefon satın alan müşterilerine aynı zamanda cep telefonu sigortası da yapabilecek.

Ancak iş bununla da kalmıyor, aynı bayi telefonun yanı sıra müşterisinin evine konut sigortası, arabasına araç kaskosu yapabilecek. Ehil olmayanların yapacağı bu poliçelerin asıl büyük zararını, sigortalılar ve tüketiciler çekecek. İnsanlar o poliçelerle kendilerini güvenceye aldıklarını zannederlerken hasar oluştuğunda teminatlar alınamayacak, ciddi hak kayıpları yaşanabilecektir” uyarısında bulundu.

İLACI BAKKALIN SATMASI GİBİ

Tüm Sigortacılık Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Derneği Başkanı Binnur Aktaş, yeni düzenlemeyle asıl işi sigorta olmayan bayi ve iş yerlerinin düzenleyecekleri poliçelerden “prim” yerine prime eş olacak şekilde “hizmet bedeli” alacağını, bu yolla bazı kesimlere rant kapısı açılmış olacağını da söyledi.

Düzenlemeyi ilacın eczane yerine bakkallarda satılmasına benzeten Aktaş, “Nasıl ki ilaç bakkallarda satıldığında sağlımız tehlikeye giriyorsa, burada da malımız tehlikeye girecek. Asli işi sigortacılık olmayanlara kapılar açıldığında vatandaş muhatabın kim olduğunu bilemeyecek ve maalesef birçok hukuk dışı mağduriyetler ve suistimaller yaşanacak” dedi.