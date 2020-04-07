BDDK’dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü ile mücadele kapsamında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki seferberlik hazırlıklarını anımsatarak Tekalif-i Milliye kanununu anımsatmasını eleştirdi.

Portakal attığı tweet’te şu ifadeleri kullandı:

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portakal hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede, “Şüphelinin ifadeleri Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında suç niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak milli dayanışmanın önemini vurguladığı konuşma gayet açıktır. Şüphelinin ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından, corona virüsüyle ilgili tedbirleri anlatırken, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kurum ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız tamamının yanındadır. Milletimizin devlete olan birliği ile dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayınlayan ‘Tekalifi Milliye' emirleriyle varını yoğunu ortaya koymuş millettir” ifadesini kullanmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da hemen hemen aynı saatlerde Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup, bu hükme aykırılığın yaptırımı ise aynı Kanunun 158 inci maddesinde “Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıs hakkında Kanunun 162’nci maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.