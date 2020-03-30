Berberler dikkat! Eve tıraşa gitmenin cezası 3 bin 150 TL

Corona virüsü salgınının yayılmasının engellenmesi kapsamında 21 Mart’ta dükkanları İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılan berber ve kuaförler, devletten ek destek bekliyor.

Sozcu.com.tr’ye konuşan berber ve kuaför odaları başkanları, kapatma kararını sağlık açısından desteklediklerini ancak ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, gıda masraflarını bile karşılayamayacak halde bulunduklarını söyledi.

Berberler ayrıca, ceza yeme pahasına dükkanını açanlar ya da kesim için evlere gidenler olduğunu ancak bunun da 3 bin 150 TL cezası olduğu uyarısında bulundu.

Uğur ENÇ / Kocaeli

EK TEDBİR İSTİYORLAR

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt:

* Ekonomik olarak esnafımız ister istemez olumsuz yönde etkilendi. Bizler kenarda parası olan bir esnaf kesimi değiliz. Sıkıntı yaşıyoruz. Ucu açık, ne zaman dükkanlarımızı açacağımızın da tarihi belli değil.

* Esnafımıza Halkbank üzerinden verilen 25 bin liralık bir destek kredisi var. 6 ay geri ödemesiz. Elemanlarla ilgili de kısa çalışma ödeneği açıklandı. Bunlar kısa vadede esnafımızı rahatlatacak gibi duruyor.

* Ancak uzun vadede farklı tedbirler de alınmalı. Birkaç aylık bir kepenk kapatma sürecinden bahsediyorsak eğer daha geniş kapsamlı destekler yapılmalı.

* Yasak kararının ardından iş yerini açanlar oldu. Bizim bilgilendirmemiz ile gerekli işlemleri kolluk kuvvetleri yaptı.

Ali Ekber ŞEN / Mersin

MECBUREN KAÇAN ÇALIŞANLAR VAR



Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz:

* Mersin’de 2200 üyemiz var. Alınan kapatma kararına uyuyoruz ancak esnafımız her perişan. Telefonlarım susmak bilmiyor.

* Biz zaten sektör olarak günü birlik yaşayan bir sektörüz. Esnafımızın şu anda yüzde 80’i çok perişan durumda. Ev kirasını, elektrik, su, kredi borçlarını bir tarafa bırakın, günlük mutfak giderini de karşılayamaz durumda.

* Kapatma kararına uyuyoruz ancak evinin geçimini sağlayamayan esnafımız da mecburen kaçak çalışıyor. Yakalanınca da ceza yiyor.

* Devletimizin en azından esnafımızın günlük mutfak ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz. Bu salgın karşısında tabii ki biz de taşın altına elimizi koyalım ancak çok perişan durumdayız. Soruna acilen çözüm istiyoruz.