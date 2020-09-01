Bir günde 40 milyar TL zenginleştik!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milli gelir verilerinde revizyona gitti. TÜİK’ten yapılan açıklamada “2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar nedeniyle, Ulusal Hesaplar sisteminde revizyon yapılmıştır” denildi.

Revizyon sonucunda tüm yıllarda milli gelir rakamlarında yukarı yönlü değişiklik oldu.

2019 MİLLİ GELİRİ 39,8 MİLYAR TL YÜKSELDİ

2019 için daha önce 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL olarak açıklanan rakam 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL olarak açıklandı. Böylece 2019 milli geliri, 39 milyar 810 milyon TL artmış oldu. 2019 ekonomik büyüme rakamı ise yüzde 0,9 olarak kaldı.

2018 milli gelir rakamı ise revizyon sonucu 33,9 milyar TL yükselirken, büyüme oranı da yüzde 2,8’den yüzde 3,0’a yükseldi. Dolar cinsinden milli gelir önceki seride 2019 yılı için 754 milyar dolarken, yeni seride 761 milyar dolara yükseldi. Eski seride 9 bin 127 dolar olan 2019 yılı kişi başı milli gelir de yeni seride 9 bin 213 dolar oldu.

Haziran 2020 itibarıyla milli gelir ise 4 trilyon 481 milyar 603 milyon TL oldu. Dolar cinsinden milli gelir ise 742,9 milyar dolar, kişi başı milli gelirse 8 bin 934 dolara geriledi.

MURATOĞLU: BUNDAN SONRA DAHA YAVAŞ FAKİRLEŞECEĞİZ

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu kimse fark etmeden ülkenin bir anda zenginleştiğini söyledi. Muratoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Hesaplama yöntemini değiştirildi. Kimse fark etmedi zira ülkede herkes zenginleşti… Kâğıt üzerinde tabii… Kişi başı 480 lira… Oysa önceki yıllarda böyle miydi? Mevcut İktidar daha önce 2006 yılında Türkiye'yi bu değişikliklerle 126 milyar dolar ve 2015'de 142 milyar dolar zenginleştirmişti” ifadelerini kullandı.

Yeni hesaplama yöntemi ile geçmiş yılların GSYH’lerinin dolar bazında daha düşük çıkacağını böylece de ülkede yaşanan fakirleşmenin daha az gibi gözükeceğini söyleyen Muratoğlu, “Küçük düşünmeye başladık belli ki… Hesaplama yönteminin değiştirilmesinde amaç sadece bu değildi… Bu hesaplama değişikliği geçmiş yılların zenginliklerin törpüledi… Böylece çok ani ve büyük boyutlu fakirleşmeyi görmemiz engellendi.

Nitekim bundan sonra da fakirleşmeye devam edeceğiz ancak hesaplama yöntemi değişikliği sayesinde daha yavaş olacak… Bu değişikliğin kimseye haber vermeden yapılması da ayrı bir rezalet ama… Başkanlık sistemi neydi? Başkanlık sistemi hız demekti…” diyerek sözlerini noktaladı.