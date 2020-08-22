Çalışanların yarısı ofise dönmeye karşı

Pandemide sonbaharla birlikte ikinci dalga senaryoları tartışılırken, çalışma hayatı artık yeni normalin kodlarını uygulamaya başladı. Mart ayından bu yana büyük bir dönüşüm yaşayan iş dünyası evden çalışma modeline hızlı ve beklenmedik bir giriş yaparken, yapılan araştırmalar gelecek dönemdeki dönüşümün ekseninin evden ve esnek çalışma modellerinin olacağını gösteriyor. Sağlık endişelerinin normalleşme süreci ile birlikte artışa geçtiği yaz döneminde her 2 çalışandan 1'i kalıcı olarak evden çalışmaya sıcak baktığını açıklarken, 4 şirketten 3'ünün eski çalışma sistemine bir daha geri dönemeyeceği vurgulanıyor.

YENİ NORMAL OLACAK

Türkiye'nin önde gelen online istihdam platformu Kariyer.net'in Curiocity ile gerçekleştirdiği “Corona virüsü ve İş Hayatı” araştırmasının sonuçları, iş dünyasında yaşanan hızlı geçişlerin kalıcılığına işaret ediyor. Araştırmada evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranının marttaki oran olan 35‘ten yüzde 50'ye yükseldiğine işaret edilerek, “Bu sonuç, şirketlerin normalleşmeyle birlikte ofise dönmeye başlamasına rağmen, uzaktan çalışmanın önümüzdeki dönemde yeni normalin bir parçası olarak hayatımızda olmaya devam edeceğine işaret ediyor. Hem çalışanların bu talebi hem de bu dönemde elde edilen pozitif sonuçlar, şirketlerin de bu modele sıcak bakmasını sağladı” tespitine yer verildi.

BAĞLILIK AZALDI

Araştırma mart ayından bu yana 8 farklı dönemde yapılırken, ilk yapılan araştırmaya katılan çalışanların yüzde 41'i bu süreçte şirketlerine olan bağlılıklarının arttığını söylerken, bağlılığının azaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 30 oldu. Çalışanların yüzde 36'lık kısmı ise şirketlerinin yönetimine güvenmediğini söyledi. “Bu zorlu dönemde şirketiniz motivasyonunuzu artırmak için ek uygulamalar yapıyor mu?” sorusuna, çalışanların yüzde 85'i “Hayır” cevabını verdi.

Bilişimde beyin göçü riski

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, şirketlerin 10 yılda yapabileceği geçişin bir döneme sıkıştığına işaret ederek, şu tespitlerde bulundu: “Daha yarı zamanlı çalışmanın tercih edileceğini, taleplerin artacağını bunun da hayatımızın bir parçası olacağını öngörüyoruz. Esneklik daha fazla cümle içinde kullanılacak. Haziran ve temmuzda iş ilanları yüzde 47 arttı. Otomotiv, ithalat-ihracat, mobilya ve perakendede pozitif gelişme var. İş sözleşmeleri belirli periyotlar için yapılıyor. Bu sürede beyin göçü görme ihtimalimiz olan segmentelerin başında bilişim geliyor.”