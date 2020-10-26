Çılgınca borçlandık

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ekonomi raporunda, “Çılgınca borçlanma ve kur artışı, kamu borcunu 1.9 trilyona çıkardı” denildi. Raporda, “Miktar ve para cinsi olarak değerlendirildiğinde çılgınca denilebilecek borçlanma stratejisi, kamu borçlarında patlamaya yol açtı. 1.9 trilyon liraya yaklaşan kamu borcunun milli gelire oranı da yüzde 42'ye kadar yükseldi” vurgusu yapıldı.

2002'de 243 milyardı

Raporda iktidarın 2002 yılında 243 milyar lira olarak aldığı kamu borcunu Eylül 2020 sonu itibarıyla 1 trilyon 863 milyar liraya yükselttiği kaydedildi. Bu borcun 817.9 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 44 milyar liralık kısmı yani yüzde 56'sı döviz cinsinden oluşuyor.

VARLIK FONU

Raporda şu belirlemeler yapıldı: “AKP'nin 2002 yılında 243 milyar lira olarak aldığı kamu borcu Eylül 2020 sonu itibarıyla 1 trilyon 863 milyar liraya kadar yükseldi. Devletin borcu 18 yılda 7'ye katlandı. AKP döneminde kamu borcunda yaşanan 1 trilyon 620 milyar liralık artışın 534 milyar lirası, diğer bir ifadeyle üçte biri sadece bu yılın ilk dokuz aylık döneminde gerçekleşti.”

Devletin borcunun bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 40.2 gibi oldukça yüksek bir oranda artması bütçe açığının finansmanı için yapılan net borçlanmanın 248 milyar liraya ulaşmasının yanı sıra, borcun büyük bölümünün döviz ve altın cinsinden alınmış olmasından kaynaklandı. Yine rapora göre 534 milyar liralık borç artışının 248 milyar liralık kısmı yeni net borçlanmadan, 32 milyar lirası Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanmasından, 287 milyar lirası ise kur artışından kaynaklandı.

Borcun yüzde 54'ü döviz

Borç stokunun 1 trilyon 105 milyar liralık kısmı iç, 757.1 milyar liralık (96.8 milyar dolar) kısmı dış borçtan kaynaklanıyor. Borç stokunun 817.9 milyar liralık kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 44 milyar liralık kısmı (Yüzde 56'sı) döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor. Raporda “Hazine'nin başındaki bakan ‘Döviz kuruna bakmıyor' ama kur arttıkça devletin borcu artıyor” sözlerine de yer verildi.