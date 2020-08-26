Çin’de iş yapan ABD’li firmaların WeChat korkusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle WeChat'i yasaklaması, kendi ülkesindeki şirketleri endişelendiriyor. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Çin'de iş yapan ABD'li firmalar, bu yasağın kendilerine büyük bir darbe vurmasından çekiniyor.

Şangay'daki ABD Ticaret Odası (AmCham), henüz kapsamı belli olmayan yasakla ilgili olarak, “Eğer Başkan Trump'ın yayınladığı emir çok geniş şekilde uygulanırsa, bunun Çin'deki ABD şirketleri üzerinde çok büyük olumsuz etkileri olacak” açıklamasını yaptı.

YEREL MAKAMLARLA İLETİŞİM KURAMAMA ENDİŞESİ

Aralarında Coca-Cola, JP Morgan gibi devlerin de bulunduğu 1400 üyesi olan AmCham, bu ay 140'dan fazla şirkette anket yaptı. Buna göre yasağın Çin'deki ABD şirketlerine ve vatandaşlarına yansıması halinde her 10 şirketten dokuzu, yerel makamlarla etkili bir şekilde iletişim kuramayacakları görüşünde.

Ankete katılanların yarısından fazlası, yasağın piyasadaki rekabet gücünde kayba yol açacağı görüşünde. Yüzde 42'si ise yasağın Çin'deki ABD vatandaşlarına ve şirketlerine uzanması halinde gelir kaybına uğrayacaklarını düşünüyor.

DEV ŞİRKETLER LOBİ ÇALIŞMASI YAPIYOR

Apple, Walmart, Ford gibi büyük şirketler son dönemde Beyaz Saray'da lobi çalışmaları yürütüyor. Bu firmalar, yasağın Çin'e uzanması halinde, bu ülkede hayati bir iş aracı haline gelen WeChat'in kullanılmamasının ciddi sıkıntılar yaratacağı görüşünde.

AmCham üyeleri, Çin'de WeChat'in alternatifi olmadığı görüşünde. Bu ülkede Facebook, Instagram ve Twitter yasaklı. Facebook'a ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp ise sık sık kesintiler yaşıyor. WeChat'in Çinli bir alternatifi de bulunmuyor. AmCham, Çinli yetkililerin kendileriyle iletişim için herkesi sadece WcChat'e yönlendirdiğini belirtti.

ABD'Lİ LOJİSTİK ŞİRKETLERİ İŞ YAPAMAZ HALE GELEBİLİR

Özellikle ABD'li lojistik şirketleri, WeChat olmadan Çin'de iş yapamaz hale gelebilir. Çin'in lojistik düzenleyicisi kurumları, corona virüsü salgını döneminde ateş ölçümleriyle ilgili raporları WeChat üzerinden alıyor. Eğer bu uygulamaya yönelik yasaklama Amerika dışına taşarsa, ABD'li lojistik firmaları ateş ölçümü raporlarını sunamayacağı için Çin'de iş yapamaz hale gelecek.

AmCham Başkanı Ker Gibbs, “Çin, her geçen gün nakit paranın daha az kullanıldığı bir toplum haline geldi. WeChat'in mobil ödeme yeteneğinden mahrum kalmak, ABD'li firmaları rekabette dezavantajlı konuma getirecek. Bu uygulamayı kullanan müşteriler ABD malları için platform değiştirmek yerine AB, Çin ya da başka ülkelerin mallarına yönelecek” ifadelerini kullandı.