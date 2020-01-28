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Çin’deki virüs Apple’ın planlarını da bozabilir

Apple'ın 2020'nin ilk yarısında üretimini %10 artırma planlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle sapma olabilir.

12:30 -
Haberler Ekonomi
Çin’deki virüs Apple’ın planlarını da bozabilir

Nikkei Asian Review gazetesinin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Apple’ın çoğu Çin’de üretim yapan anlaşmalı tedarikçi firmalardan 2020’nin ilk yarısında 80 milyon iPhone sipariş ettiği belirtildi. Şirket, eski iPhone modellerinden 65 milyon adet, Mart’ta lansmanını yapacağı daha uygun fiyatlı modelinden de 15 milyon sipariş etti.

Ancak Nikkei haberine göre, Şubat’ın üçüncü haftası başlaması beklenen seri üretim corona virüs salgını nedeniyle ertelenebilir.

Corona virüsle ilgili artan endişelerin ABD çip ve teknoloji üretici şirketlerinin hisselerinde gerilemeye neden olmasıyla Apple hisseleri dün yaklaşık %3 kayıpla kapandı. (REUTERS)

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