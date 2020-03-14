Dezenfektanlar için 10 günlük stok kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan uzmanlar kişisel temizliğe ve dezenfektan kullanımına dikkat çekerken, bu alanda oluşan yüksek talep ve tüm dünyada değişen ticaret dengeleri nedeniyle stoklar hızla tükenmeye başladı.

Dezenfektan ve kolonya üretiminin ana hammaddesi olan etil alkolde Türkiye ithalata bağımlı. Salgının küresel boyutta olması nedeniyle tüm dünyada bu ürünlere büyük ilgi söz konusu.

İç piyasa ile birlikte İtalya'dan da bu ürünler için büyük talep aldıklarını ancak stokların tükenmek üzere olduğunu açıklayan Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer,

* Benzine karıştırılan alkolün kolonya ve dezenfektan üreticilerine temin edilecek olması sektöre can suyu olacaktır.

* Ancak ellerinde ne kadar alkol olduğunu bilmediğimiz için çözüm olup olmayacağını bilmiyoruz. Pazartesiden itibaren üreticilere bu benzinde kullanılmayan alkolün aktarılmasını bekliyoruz bilgisini verdi.

İmer Özer, ellerinde yalnızca 10 günden az bir süre için üretime yetecek kadar etil alkol kaldığına dikkat çekerek, fiyatların ise katlandığını kaydetti.

* 10 Martta bin 200 dolar olan etil akolün ton fiyatının aynı gün içinde yüzde 100 artarak 2 bin 500 dolara yükseldiğini, şimdilerde ise bu rakamın 2 bin dolara düştüğünü aktan Özer, burada yerli üretime yönelik adımların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

KRİZLERDE ÜRETİLİYOR

* Özer, kolonya ve dezenfektan jellerin içinde yer alan etil alkol ve carpobol maddelerinin tamamının ithal olduğunu ve özellikle jellerde carpabol'ün en önemli madde olduğunu dile getirdi.

* Jel yerine sıvı dezenfektan üretimi ile carpabol sorununun çözülebileceğini anlatan Özer, “Ancak etil alkol şart. Burada Türkiye ithalat bağımlısı. Bu ürünler sadece böyle kriz dönemlerinde çok fazla üretiliyor” diye konuştu.

POMPALARI ATMAYIN

Doktorların sık sık temizlik ve hijyene dair açıklamalar yaptığını ve üretimde bir miktar sıkıntı yaşandığını dile getiren Özer,

* Tüketiciler sıvı sabunlarda kullandıkları pompaları atmasınlar lütfen. Bu pompaların yüzde 80'i Çin'den yüzde 20'si Avrupa'dan geliyor.

* Sıvı sabun pompalarında da stoklar azaldı. Çin'de üretim durmuş vaziyette. Bunlar birkaç kez kullanılabilen ürünler dedi.

3 aylık karar alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün yaptığı açıklama ile benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını, böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını kaydetti.

Varank böylece, rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını aktardı.