Dolar ile altında son durum ve teknik analizler…

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün sonuçları açıklanacak faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği beklentisiyle tarihi zirveden düşüşünü sürdürdü.

Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlar. Küresel piyasalarda dolar para birimleri sepeti karşısında dün 2 Eylül’den bu yana görülen en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 92.792 seviyesinde yatay seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin dün corona virüsü yardım paketine ilişkin umutları artıran açıklamalar yapınca risk iştahı yükselmiş ve dolar son yedi haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Küresel risk iştahı ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Partilileri kabul edilebilecek bir corona virüsü yardım paketi üzerinde çalışma konusunda isteksizlikle suçlamasıyla ise bir miktar azaldı.

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor. Corona virüsün yayılımı Türkiye’de de belirginleşirken Reuters’da dün yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekilmişti.

TCMB YÖN BELİRLEYİCİ OLARAK İZLENİYOR

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %10.25’ten %12’ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

TCMB Eylül ayındaki toplantıda dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25’e yükseltmişti.

Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle TCMB’de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için politika faizini kullanması beklenmiyordu.

TCMB kararı ana beklenti olmadığından Eylül’de sürpriz etkisi yaratmıştı. Bu kez ise piyasalarda TCMB’nin faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankacılar 100-200 baz puan indirimin piyasada fiyatlanmış olduğunu; bu bant dışındaki adımların yeni bir fiyatlama getirebileceğini belirtiyorlar.

ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 12.52 TCMB ayrıca PPK haftasında likidite sıkılaştırma adımlarına devam etti. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün %12.52'ye yükseldi. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında %7.4'ün altına kadar inmişti. Bu da 500 baz puan sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor.

LOKAL VE YABANCI YATIRIMCI ALGISI DEĞİŞİR Mİ?

Piyasa faizlerindeki yükseliş ise henüz mevduat sahiplerinin döviz veya TL tutma tercihlerine yansımadı. Lokaller Temmuz ortasından itibaren üç haftada döviz altın mevduatlarını 15 milyar dolardan fazla artırdıktan sonra güçlü bir harekette bulunmadılar.

Yabancı yatırımcının Türkiye portföyünde ise artış trendi görülmüş değil. Bankacıların hesaplamalarına göre bugün açıklanacak haftalık verilerde yabancıların tahvil protföylerinde yıl başından beri yaşanan 13.5 milyar dolarlık çıkışın ardından yatay bir görünüm bekleniyor. Lokallerin ise rekor seviyedeki altın ve döviz varlıklarından yaklaşık 600 milyon dolar tutarında TL’ye döndüğü hesaplanıyor.

Bankacılar TCMB kararı sonrası ilgili eğilimleri yakından takip edecekler. Hem lokal hem de yabancı algısında yaşanabilecek değişim ülkenin döviz dengesi açısından yakından izleniyor.

Özellikle yabancı yatırımcının olası bir geri dönüşü, kamunun 120 milyar doların üzerinde döviz arzı yapması sonrası rezervlerde yaşanan düşüşü ve soru işaretlerini azaltabilir. Benzer şekilde 218 milyar doları bulan lokal döviz mevduatlarında yaşanabilecek bir çözülme de yabancı yatırımcı kadar olmasa da benzer pozitif etkileri yaratabilir.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde “Dün gapli bir açılış sonrasında 1223 seviyesine yükseldik ve ardından gelen kar realizasyonları ile 1209 seviyesini test edip, 1212'den kapanış gerçekleşti.” denilerek, “Seans içi yükselen ana kanal direncinden sonra kar realizasyonlar, kanal içerisinde trendin altında bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün 1215.4 ve 1226 direncinin etkili olmasını ve kanal içerisinde düzeltme ihtiyacı gerçekleşebilir. 1190.7 kanal desteğine kar realizasyonu karşılanması durumunda yükselen eğilimde bozulma olmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan notta ise şu ifadelere yer verildi: Endeks direnç seviyesini test ettiği günü artıda kapatarak 6 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bankacılık hisseleri öncülüğünde başladığı yükselişini dördüncü gününe taşıyan BIST 100 endeksi direnç seviyesi olan 1.220 puanın üzerine test etti. Endekste yükselişin halinde 1.220 ve 1.228 direnç seviyeleri test edilebilir. Direnç seviyelerinden gelebilecek olası satışlarla geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.206 ve 1.200 destek seviyelerini takip edeceğiz.

Destekler: 1.206 / 1.200 / 1.195

Dirençler: 1.220 / 1.228 / 1.235

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan analizde haftaya 7.92 seviyelerinde başlangıç yapan dolar/TL paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandığı ve bu hareketlenmeler ile 7.81 seviyelerinin test edildiği belirtilerek şöyle denildi: Bu gevşemelere etki eden nedenler arasına doların küresel bazda zayıf performans göstermesi de alınabilir. Amerika kanadında mali teşvik paketine yönelik ılımlı açıklamalar dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına vesile oldu. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.85125 – 7.90676 – 7.95510 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 7.77896 – 7.70068 – 7.62729 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

ALTIN

İnfo Yatırım‘ın altın analizinde ise dolardaki gevşemeden destek bulan fiyatların hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Yeni günde piyasalar Amerika kanadından gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. İlk olarak 15:30’'a işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Ardından 17:00'da açıklanacak olan mevcut ev satışları verisi izlenecek. Hafta içerisinde toparlanma hareketleri sergileyen XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1931.48 – 1954.55 – 1973.69 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1907.60 – 1890.10 – 1872.71 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”