Dolar ne kadar oldu? (08.04.2020)

Piyasalar önemli bir verinin açıklanmadığı günde corona virüsüne ilişkin ekonomik önlemlerin yansımalarını izliyor. Dolar/TL 2018 yılı ağustos ayındaki seviyelerine geri dönerken corona virüsü salgını atlatıldıktan sonra ortaya çıkacak ekonomik tablo merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 76 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam hayatını kaybedenlerin sayının 725’e ulaştığını söyledi.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLAR İÇİN MAAŞ DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımızda merak etmesin onlar içinde inşallah maaş desteğini başlatacağız” dedi.

İŞSİZLİK FONU’NA KAYNAK

Merkez Bankası’nın (TCMB) 3 Nisan açık piyasa işlemleri portföy tutarında yaklaşık 10.5 milyar TL artış sağlandı. Bu artışta Piyasa Yapıcı bankalara tanınan İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı Hazine tahvili alımları belirleyici oldu. Benzer kapsamda dün de yaklaşık 5.1 milyar TL tutarında daha alım gerçekleştirildi. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 1 milyona yakın çalışan için kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılması bekleniyor.

YOLCU SAYILARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Öte yandan havalimanları yolcu sayısı 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 düşüş gösterdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 41 milyon 319 bin 116 olan havalimanları yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 33 milyon 554 bin 310’a indi. İç hat yolcu sayısı yüzde 20,9 düşüşle 19 milyon 444 bin 355 olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 15,7 düşüşle 14 milyon 109 bin 955’e geldi.

ABD PİYASALARI SAKİN

ABD Başkanı Donald Trump ise, 27 Mart’ta Kongre’den geçen 2,3 trilyon dolar bülüklüğündeki teşvik paketinin kullanımını gözetiminden sorumlu ismi görevden aldı. Başkan, Savunma Bakanlığı baş denetçisi olan Glenn Fine’ı neden görevden aldığını açıklamadı. ABD borsalarında dün sakin bir seyir göze çarptı. Dow Jones yüzde 0,12, Nasdaq yüzde 0,33, S&P 500 ise yüzde 0,16 değer kaybetti.

PETROL YARINKİ TOPLANTIYI BEKLİYOR

Brent Petrol ise yarın düzenlenecek OPEC+ toplantısı öncesinde 32 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kısıntısına gittiklerini açıklamasının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi bunun da iç piyasaya akaryakıt zammı olarak dönmesi bekleniyor.