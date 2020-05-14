Ekonominin gücü, tarımın gücüyle doğru orantılı

Recep Konuk, “Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Gözden ırakta çalışıp, üretenlerin günü bugün. Yaptıkları işin kıymeti pazarda, tezgâhta, rafta bulunamadığı ya da fiyatlar dalgalanınca anlaşılanların günü bugün” dedi.

GIDA ARZI ÇOK ÖNEMLİ

Konuk şöyle devam etti: “Bu sene tüm dünyayı etkileyen salgın, dünyadaki bütün milletlerin ve bütün insanların hayatının idamesi için nelerin ihmal edilemeyeceğine dikkat kesilmesine vesile oldu.

Tıpkı sağlık hizmetleri, güvenlik hizmetleri, devletin organizasyon gücü gibi gıda arzının da hayati önemi de, tartışmaya kapalı bir şekilde üstünde mutabık kalınan bir husus oldu.

Pandemi sürecinde devletlerin aldığı ilk önlemlerden biri gıda ve tarım ürünleri ihracatını durdurmak ya da kontrol altına almak oldu. Niçin? Hastalığın yanı sıra açlıkla, yoklukla boğuşmak zorunda kalmamak için.

Sokaklarda, meydanlarda hayat yavaşladı ancak beslenme ihtiyacı aynı şekilde devam etti, bundan sonra da şartlar ne olursa olsun gıda talebi artarak devam edecek.”