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Facebook’tan 650 milyon dolarlık ‘biyometrik veri’ tazminatı

Facebook, kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin bir şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Sozcu.com.tr
11:40 -
Haberler Ekonomi
Facebook’tan 650 milyon dolarlık ‘biyometrik veri’ tazminatı

Sosyal medya devine 2015 yılında Illinois'te dava açılmıştı. Reuters'ta yer alana habere göre eyaletteki bir hukuk firması, bir grup kullanıcı, Facebook'un milyonlarca kişinin biyometrik verilerini izinsiz bir şekilde toplayıp, sakladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Şirket, Illinois Eyaleti'nin Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. Yıllarca süren dava sonucunda Facebook, geçtiğimiz ocak ayında davanın kapatılması için 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Şirket, son duruşmada bu miktarı 650 milyon dolara yükseltti.

KİŞİ BAŞI 200 İLE 450 DOLAR ARASINDA ÖDEME YAPILACAK

Bölge Hakimi James Donato, Facebook’un 550 milyon dolarlık teklifi için, “Bu çok yüksek bir para. Ancak asıl soru, yeterince yüksek mi?” ifadelerini kullanmış ve kabul etmemişti. Eğer 650 milyon dolar üzerinden anlaşma sağlanırsa, 2 milyon kullanıcıya 200 dolar ile 450 dolar arasında ödeme yapılacak.

Facebook’un konuyla ilgili olarak bir hafta önce yayınladığı açıklamada, “Topluluğumuz ve hissedarlarımızın iyiliği için bir an önce anlaşmaya vararak bu konuyu arkamızda bırakmak istiyoruz” denilmişti.

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