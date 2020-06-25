FT: MSCI’da lig düşerse Türkiye’den 5 milyar dolar çıkabilir

İngiliz Financial Times gazetesi, dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI’ın Türkiye’yi bir alt lige düşürebileceğine dair uyarısısını gündeme taşıdı.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını alıp satmasının yerel otorite tarafından zorlaştırıldığını belirten FT, koşulların daha da kötüye gitmesi durumunda Türkiye’nin “gelişmekte olan piyasa” statüsünden bir alt lig olan “gelişme ihtimali olan piyasa” ya da “tekil piyasa” statüsüne indirilebileceğini aktardı.

Trilyonlarca dolarlık fonları yöneten küresel yatırımcıların MSCI endekslerini gösterge kabul ederek yatırım kararlarını verdiğini hatırlatan FT, Türkiye’nin MSCI endeksindeki ağırlığının son yıllarda sert şekilde gerilediğini hatırlattı.

“PRESTİJ KAYBI OLUR”

Dubai merkezli East Capital şirketinde portföy yöneticisi olan Emre Akçakmak, Türkiye’de hisse senedi piyasasından yaklaşık 5 milyar dolarlık yabancı çıkışına neden olabileceğini dile getirdi. Alt lige düşürme kararının sürpriz olacağını ancak yabancı yatırımcılara dönük kısıtlamaların ya da sermaye kontrollerinin artması durumunda söz konusu adımın gündeme gelebileceğini belirten Akçakmak, lig düşmenin Türkiye için bir prestij kaybı da olacağına işaret etti.

Yatırım bankası Renaissance Capital’in Baş Ekonomisti Charles Robertson da, lig düşmenin Türkiye için “utanç verici” olacağını ancak bunun olup olmayacağının belirsiz olduğunu söyledi. Robertson ayrıca, endekse Türkiye’nin ağırlığının yüzde 2’den yüzde 0,5’e gerilediğini, Türkiye’nin gelişen piyasa ağırlığının azaldığını ve yatırımcıların belirsizlikler nedeniyle Türkiye’den uzak durduğunu belirtti.

TÜRKİYE 1989’DA GİRDİ, 26 ÜLKE GELİŞEN PİYASALAR LİGİNDE

Türkiye, MSCI gelişen piyasalar endeksine 1989 yılında girmişti. Bu endeks, 26 ülkeden seçilen çeşitli hisselerin performansını temsil ediyor.

MSCI tarafından yapılan açıklamada “17 Haziran 2020’de yayımlanan MSCI 2020 Piyasa Erişimi İncelemesi’nde vurgulandığı üzere, Türk hisse senedi piyasasına yatırımcı erişimi, Ekim 2019 ve Şubat 2020’de açığa satış ve hisse senedi borç/ödünç verme yasaklarının getirilmesinden olumsuz etkilendi” denilmişti.

Açıklamada ayrıca “Bu yasaklar, kurumsal yatırımcıların aktif yatırım görüşlerini ifade etme ve portföy riskinden korunmasını ciddi şekilde kısıtlıyor” ifadeleri yer almıştı.

82 MİLYAR DOLARDAN 23 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

FT, yerel otoritelerin söz konusu önlemleri, manipülasyonunu engellemek için aldıklarını söylediğini aktardı. FT ayrıca, Mayıs 2020’de üç yabancı bankaya swap yasağı getirildiğini ve 2019’da TL’ye dair olumsuz değerlendirmesi nedeniyle JPMorgan hakkında soruşturma açıldığını hatırlattı.

Türkiye’de yabancıların elinde bulundurduğu hisse senetlerinin değeri, 2013’te 82 milyar dolarla zirveye yükseldikten sonra Haziran ortası itibarıyla 23 milyar dolara gerilemiş durumda. Gerileme, büyük oranda TL’deki değer kaybından kaynaklandı.