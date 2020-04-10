Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı´nın aramızdan ayrılışının on altıncı yılında, vasiyeti üzerine verilmeye devam edilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu yılın konusu “Ekonomi ve Türkiye´nin Geleceği” olarak belirlenen ödüllerde, Jüri Özel Ödülü´ne, iklim değişikliğinin dünya ekonomisine etkileri üzerine araştırmaları bulunan Profesör Lord Nicholas Stern layık görüldü.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Covid-19 salgını nedeniyle dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olması gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Bilimin ve teknolojinin yolumuzu aydınlatmasıyla, dayanışma ruhu içinde bu zorluğu birlikte yeneceğiz.

2004 yılında aramızdan ayrılan Sakıp Sabancı´nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri; bu yıl eşitsizlikten gelir dağılımına, iklim değişikliğinden enerjiye, ulaştırmadan barınmaya kadar geniş bir yelpazede ekonomi politikaları ile özel sektör ve kamunun rolüne odaklanan fikirleri ve bilim insanlarını ödüllendirdi.

ÖZEL ÖDÜL STERN’E

Teması “Ekonomi ve Türkiye´nin Geleceği” olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri´nde kazanan makaleler açıklanırken, Jüri Özel Ödülü London School of Economics (LSE) Profesörü Lord Nicholas Stern´e verildi.

Güler Sabancı, konuyla ilgili açıklamasında, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri´nin sosyal bilimler alanında Türkiye´de bir ilki başlattığını belirterek “Merhum Sakıp Bey, her zaman uluslararası düşünmeyi teşvik ederdi. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Türkiye´nin sosyal bilimler alanındaki uluslararası vizyonuna önemli katkı yapıyor” dedi ve ekledi:

“Her yıl 10 Nisan´da kendisinin değerli hatırasını anmak ve ödülleri sahiplerine takdim etmek üzere düzenlediğimiz törenimizi bu yıl içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar nedeniyle maalesef yapamıyoruz.

“Sakıp Bey´in dilinden düşürmediği ve son kitabına da adını verdiği `Her şeyin başı sağlık´ sözünün önemini her geçen gün daha iyi anladığımız bir dönemden geçiyoruz.

Bu yılın ödül kazanan üç makalesi ise şunlar oldu:

· Toronto Üniversitesi´nden Jonathan D. Hall, “Yol Ücretlendirmesinden Herkes Kazançlı Çıkabilir mi? Trafik Yoğunluğu Fiyatlandırmasının Toplam ve Bölüşümsel Sonuçlarının Tahmini” makalesi,

· Amsterdam Vrije Üniversitesi´nden Hans Koster, “Yeşil Kuşak Politikasının Refah Etkileri: İngiltere´den Kanıtlar” makalesi,

· California Berkeley Üniversitesi´nden Nick Tsivanidis, “Kentteki Toplu Taşıma Altyapısının Etkisinin Değerlendirilmesi: Bogotá´daki Trans Milenio´dan Bulgular” makalesi.

Bu yılki ödülün jüri başkanlığı görevini Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekan Yardımcısı Eren İnci üstlenirken, uluslararası jüride Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi SSBF Dekanı Özgür Kıbrıs, Brookings Enstitüsü Kıdemli Danışmanı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası

Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş, Pennsylvania Üniversitesi Profesörü Gilles Duranton, UBC Sauder Üniversitesi Profesörü Robin Lindsey, Brown Üniversitesi Profesörü Matthew Turner yer aldı. (DHA)