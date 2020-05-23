Güneş santrallerinde YEKDEM endişesi

Son yıllarda artan yatırımlarla birlikte Türkiye'de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 6.1 megavata (MW) ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın her yıl en az bin MW, 10 yılda ise en az 10 bin MW'lik kurulu güç hedefi bulunuyor.

Yüksek maliyetlerle kurulan bu santrallerin finansmanı ise yurtiçi ve yurtdışı kredilerle sağlanıyor. Devletin sunduğu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile santrallerin finansman yapısının bozulmaması hedefleniyor. Ancak YEKDEM bu yıl sonunda bitiyor.

YEKDEM'in sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayan ve çok iyi işleyen bir mekanizma olduğunu söyleyen Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, “Ortada bir havuz var, herkes ürettiği elektriği buraya veriyor ve oradan elektrik alıyor. YEKDEM bir teşvik değil, bir arz ve yatırım garanti mekanizması olarak görülebilir.

Sürenin uzatılmasının sadece yeşil enerji sektörü için değil, sanayici ve ihracatın geleceği açısından da çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir” dedi. Yatırımcının projelerini yaptığını ve harcamalarını gerçekleştirdiğini anlatan Demirbağ, ancak sürecin pandemi nedeniyle aksadığını kaydetti.

Henüz yapımı bitmemiş santraller olduğunu ifade eden Demirbağ, YEKDEM'e ek süre verilirse bu yatırımların tamamlanabileceğini kaydetti.

ALTYAPISI GÜÇLÜ

Sektörlerinin altyapıları ve deneyimiyle yıllık bin MW'tan fazlasını yapacak güce sahip olduğunu dile getiren Demirbağ, “Biz bu hedefi ülke olarak ikiye hatta üçe katlamalıyız.

Bunun için yeni kapasiteler açılarak güneş enerjisi santrali yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada YEKDEM gibi uygulamalar büyük önem taşıyor” diye konuştu.

AB'ye ihracatın anahtarı yenilenebilir enerjide

Avrupa Birliği'nin (AB) ‘Green Deal – Yeşil Anlaşma' politikasının sanayiciyi ve ihracatçıyı çok yakından ilgilendirdiğini söyleyen Halil Demirdağ, şöyle konuştu:

*2030 yılına kadar yeşil enerji hedefini yüzde 32'ye çıkartmayı hedefleyen AB, bu süreçte bir ürünün hangi enerji kaynağıyla üretildiğini kontrol edecek ve eğer yeşil enerji ile üretiliyorsa farklı bir vergi, üretilmiyorsa daha yüksek bir vergi uygulayacak.

*Bu noktada yenilenebilir enerji, sanayimizin gelişimini hızlandırmak, ihracatımızın önünü açmak için çok önemli bir şart haline gelecek.