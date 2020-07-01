Hastalıktan kurtuldu girişimci oldu

Erken yaşta kemik erimesi sorunu yaşayan Tanju'ya, doktorları ilaç tedavisinin yanında kemik suyu ve sakatat çorbaları gibi kolajen zengini besinleri tüketmesini tavsiye etmiş. Bu gıdalardan büyük yarar gören Tanju, iyileşmesine katkı sağlayan ürünleri herkesin faydasına sunmak için kolları sıvadı. Evde hazırlayıp, şifa bulduğu kemik suyu ve sakatat çorbalarını taze olarak inovatif bir şekilde market raflarına taşıyarak kendi kategorisinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Tanju, serüvenini Sözcü HaftaSonu okurları için anlattı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Tüm profesyonel kariyerim boyunca, Türkiye'nin en büyük medya gruplarından birinde yönetici olarak çalıştım. Artık bir girişimciyim.

Nasıl girişimci oldunuz?

4 yıl önce erken yaşta kemik erimesi teşhisi konuldu. Doktorlarım, ilaç tedavisinin yanında kemik ve bağ dokuyu güçlendirmek için kolajen, jelatin ve aminoasit zengini kemik suyu ve sakatat çorbalarını tüketmemi önerdi. Ben bu gıdaları düzenli olarak tükettim ve faydasını gördüm. Ben ihtiyaca bulduğum çözümü hayata geçirerek girişimci olanlardanım. Türkiye'nin ulusal zincirde satılan ilk ilikli kemik suyu ve sakatat çorbalarını üretiyorum.

Peki üretmek nereden aklınıza geldi?

Hazırlaması oldukça zahmetli, uzun zaman alan ve ağır kokulu olan bu gıdaları, ben evde yapıyordum. Kendi yaptığım gibi taze, lezzetli ve tabii ki güvenilir, üstelik sürekli elimin altında, kolayca bulabileceğim şekilde marketlerde olsa da satın alsam dediğim noktada iş fikri kendiliğinden oluşmuş oldu.

Zor bir iş değil mi?

Evet çok zor ve hassas bir konu. Yeni bir kategori yaratmayı hedefledik. Ar-Ge, üretim prosesi ve tesis yatırımı, market anlaşması, soğuk zincir dağıtımı ve muhafazası, denetim ve pazarlama operasyonları gibi her biri farklı bir enerji ve tecrübe isteyen alanlarda çalışmamız gerekiyordu. İyi ki hayalimin peşine düştüm.

İlk aşamada neler yaptınız?

Önce antibiyotik, hormon, GDO kontrollü, sürdürülebilir hammadde için güvenilir doğal ve yerli besi çiftliği aradık ve üretim tesisimizi kurduk. Tarım Bakanlığı'ndan onaylandıktan sonra, Türkiye'nin en önemli market zincirlerinin uluslararası denetiminden de geçerek üretime başladık.

Bu gıdalar nasıl üretiliyor?

Hayvanlar kesilir kesilmez, etli ilikli kemikleri vakumlanarak bize geliyor. Yıkanıp, organik elma sirkeli suda bekletiliyor. Fırınlanarak dış yüzeyindeki yağlardan arındırılıyor. Ardından benmari usulüyle pişiriliyor. Sırasıyla taze sebzeler ve baharatlar da eklenerek 36 saatlik süreçte hazırlanıyor. Hiçbir katkı ve koruyucu kullanmadan cam kavanozlara dolduruluyor.

‘İyi ki bu işe başlamışım' diyor musunuz?

Çok şükür ki ürünlerimizin farkı ve değeri kısa sürede anlaşıldı. Yerel, doğal, saf ve gerçek gıdaya olan özlem ve ihtiyacımızın giderek arttığı bu günlerde biz de işe sağlıklı beslenmenin A'sından başlı başına temel beslenme kaynağı olan ilikli kemik suyu ve sakatat çorbaları ile başlamış olduk.

PANDEMİ GÜNLERİNDE İYİ GELİR

Bahar Şamhili Tanju, “Corona virüsünden korunmada sosyal izolasyon ve kişisel hijyenin yanı sıra bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek korumak oldukça önemli.

Bu süreçte uzmanlar ilikli kemik suyunun bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde yardımcı olduğunu vurguluyorlar. Dolayısıyla bu gıdalar pandemide de sağlıklı beslenmeyi sağlar” dedi.