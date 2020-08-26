HISİAD’dan genç işsizliğe ‘Akademik’ reçete

2019'u dış ticaret fazlası vererek kapatan hırdavat sektörü, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına verdiği aralıksız katkının yanında genç işsizliğin azalmasına yönelik geliştirdiği yüksek katma değerli bir projeye imza atıyor. Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD), İstanbul Gedik Üniversitesi ile bir ilke imza atarak mesleki eğitimin odak noktasına alınacağı eğitim platformunu hayata geçiriyor. İmzalanan protokolle hırdavat sektöründe çalışmak isteyen üniversite ve meslek lisesi öğrencileri donanımlarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilecekler. Bu platform sayesinde öğrenciler sektörün önde gelen firmalarında staj ve iş imkanı bulacak.

BAŞARININ ANAHTARI SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNDE

İstanbul Gedik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, HISİAD Yönetim Kurulu, dernek üyesi firmaların temsilcileri, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik ve üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri hazır bulundu.

Protokol töreninde konuşan HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu şunları söyledi: “Hırdavat sektörü 800 bine yakın çalışanı ile çok büyük bir aile. 8,2 milyar dolar ihracat ile ülkemizin toplam ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştiriyoruz. İhracat fiyatı ortalamamız 5 doların üzerinde. Bu rakam Avrupa'da 10 dolar seviyelerinde. Gideceğimiz çok yol var. Bunun için katma değerli ürünler geliştirip dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. Bu hedefimizi ancak katma değerli eğitimle gerçekleştirebiliriz.

İstanbul Gedik Üniversitesi ve bünyemizde kurduğumuz HISİAD Akademi, mesleki eğitim konusunda güçlerini birleştirdi. Bizlere tüm kampüslerini açtılar. Hırdavat sektörü de tüm fabrikalarını öğrencilerimize açacak olmanın heyecanı içinde. Bu güç birliği ile sektörümüze daha nitelikli iş gücünü kazandıracağız. Hırdavat sektörünün küresel büyüklüğü 250 milyar dolar. Bu pastadan ancak katma değerli ürünlerle daha fazla pay almamız mümkün. Bunu da eğitimle gerçekleştirebiliriz.”

HISİAD AKADEMİ İLE VİZYONUMUZ ÖRTÜŞÜYOR

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik ise, üniversitenin kuruluş amacı ile HISİAD Akademi'nin vizyonunun örtüştüğünü ifade etti: Bugün üniversitemiz için tarihi bir gün. 2010'da sanayinin içinden doğmuş bir üniversite kurduk. Ülkemize kalifiye eleman sağlamak en büyük hedefimiz. Bu protokol ile sektörümüzde işe gireceklere geniş staj imkanları ve mesleki eğitim imkanları sunmuş olacağız. Eğitimler Kartal, Pendik ve Nişantaşı kampüslerimizde yapılacak. Ülkemizi seviyoruz ve eğitimin her türlüsünün faydasına inanıyoruz. Öğrenmeye olan tutkumuz hiç bitmemeli.” diye konuştu.