İhracat rakamları açıklandı! Dış ticaret açığı yüzde 35 yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ihracat rakamlarını açıkladı. Ekim ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pekcan, bu kritik süreçte çok önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Ekim ayı dış ticaret verilerimiz de bunu teyit eder nitelikte. Türkiye dış ticarette diğer ülkelere göre daha iyi bir noktada olmaya devam etmektedir. Asıl hedefimiz, hızlı toparlanmayla birlikte Türkiye’nin layık olduğu ihracat rakamlarına ulaşmak.” açıklamasında bulundu.

“EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI”

“2020 yılının son çeyreğine girdiğimiz bugünler itibarıyla oldukça başarılı, Türkiye’nin dinamizmine yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız.” diyen Pekcan, “Ekim ayı ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 büyüyerek 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. 17 milyarın üzerinde bir rakam bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı. İnşallah bu rakamları arttırarak sürdürürüz.” ifadelerini kullandı.

“DIŞ TİCARET HACMİ 37.6 MİLYAR DOLAR”

İhracatçıları alkışladığını belirten Bakan Pekcan, “Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama durumu ise yüzde 87,9 ile 2020 yılının en yüksek rakamına ulaşmış durumda. Ekim ayı verilerine göre; ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yüzde 87,8'i hammadde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Ekim ayında, dış ticaret hacmi 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmıştır. Ekim ayında, altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı; yüzde 95,3.” dedi.