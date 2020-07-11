İki yılda 35 milyar TL’lik teşvik ödemesi yapıldı, istihdam 3,4 milyon azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı nisan dönemi iş gücü verileri, istihdamda yaşanan büyük kaybı ortaya koydu. İstihdam Nisan 2019-Nisan 2020 döneminde 2 milyon 585 bin azaldı.

İstihdamda iki yıllık kayıp ise, tam 3 milyon 395 bin. Üstelik bu dönemde, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfus 1,8 milyon arttı. Çalışma çağındaki nüfus artarken, istihdam artmak yerine azaldı.

Bu dönemde istihdam 29 milyon 9 binden 25 milyon 614 bine geriledi. İş gücü 2 milyon 707 bin düşüşle 29 milyon 388 bine gerilerken, iş gücüne dahil olmayan nüfus 4 milyon 508 bin artışla 32 milyon 932 bine yükseldi.

2019’DA 16,1 MİLYAR TL’LİK TEŞVİK ÖDEMESİ

Üstelik, bu dönemde, yani son iki yılda İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere “istihdamı teşvik” adı altında milyarlarca TL ödeme yapıldı. İŞKUR’un yayımladığı İşsizlik Sigortası Fonu bülteni verilerine göre, son iki yılda bu kalemde işverenlere yapılan ödeme 34 milyar 973 milyon TL’ye ulaşmış durumda.

Bu kapsamda Fon’dan işverenlere 2018’de 9,4 milyar TL, 2019’da 16,1 milyar TL, 2020’nin ilk yarısında ise 9,5 milyar TL ödeme yapıldı. Söz konusu “teşvik ve destek” ödemelerine, İstihdamı Teşvik Ödemeleri ile 5510 sayılı Kanunun Geçici 78. maddesine istinaden ödenen Asgari Ücret Desteği Ödemeleri dâhil ediliyor.

İşsizlik Fonu’nun yanı sıra merkez bütçeden de “istihdamı teşvik” kapsamında yüklü miktarda ödeme yapılıyor.