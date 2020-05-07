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IMF’den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek!

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ölümcül corona virüsüyle mücadele kapsamında 189 üyesinin 50’sine 18 milyar dolar acil mali destek vereceği belirtildi. Geriye kalan ülkelerin taleplerinin ivedi şekilde değerlendirileceğini açıklayan IMF sözcüsü Gerry Rice, şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen taleplerin değerlendirdiğini söyledi.

21:00 -
Haberler Ekonomi
IMF’den coronayla mücadele için 50 ülkeye acil mali destek!

Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50’sine corona virüsü salgını ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.

IMF sözcüsü Gerry Rice, geri kalan 50’den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

MISIR İÇİN KARAR 11 MAYIS’TA

Reuters’ta yer alan habere göre, Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs’ta değerlendirmeye alacağını belirtti.

3 ÜLKE İSMİ SÖYLEDİ

Konuşmasının devamında Rice başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya’dan gelen taleplerin değerlendirdiğini ifade etti.

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Son güncelleme: 21:14 07.05.2020
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