İş Bankası ve Koç Üniversitesi’nden sağlıkta iş birliği

“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi”nde; enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edilmesi; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu'nda Bayındır Hastaneleri'nin de yer alması planlanıyor.

“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi”nin tanıtımı vesilesiyle, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Merkezin Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül'ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, şu anda her ne kadar dünya gündeminde Covid-19 olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını söyledi.

Veba, kolera, sarı humma, İspanyol gribi, çiçek gibi salgınların milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu, 2000'li yıllardan sonra SARS, domuz gribi, kuş gribi, ebola nedeniyle de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bali, global salgınların yanı sıra Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeye özgü salgınlar ve enfeksiyon hastalıklarının da bulunduğuna dikkat çekti.

Bali, bu açıdan ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İş Bankası'ndan Merkez için 5 yılda 25 milyon lira kaynak Koç Üniversitesi ile hayata geçirilecek olan merkezin, ülkemizde bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizen Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum.

Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi.

Bali, bu yılın Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığımız ‘Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile ‘Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi' arasında bilimsel çıktılar itibarıyla da iyi bir sinerji oluşacağına, bu sayede sağlıkta yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamaları, robotbilim, ortak klinik çalışmalar ve çapraz disiplinler arası etkileşimlerin sağlayacağı avantajdan faydalanılabileceğine işaret etti.

“TOPLUMSAL YAŞAMA DEĞER KATACAK İŞ BİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında; İş Bankası gibi güzide bir kuruluşla ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunarak toplumsal yaşama değer katacak işbirlikleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Umran İnan şöyle devam etti:

“Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımız Türkiye'de ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.”