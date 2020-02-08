Kadın ve erkek emekli maaşları arasında büyük fark

Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizlik, birçok alanda olduğu gibi emekli maaşlarında da kendini gösteriyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018’de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 65 yaş üstü kadınlar ile erkekler arasındaki emekli maaş farkı ortalama yüzde 30 oldu.

Türkiye’de oran, yüzde 29.7 ile AB ortalamasına yakın bir noktada yer aldı.

Kadınlar ile erkekler arasındaki emekli maaşı farkının en yüksek olduğu ülke, yüzde 43’le Lüksemburg olurken, bu alanda en iyi durumdaki ülke yüzde 1’lik farkla Estonya.

10 yıl önce 2008’de fark, AB’de yine yüzde 30, Türkiye’de yüzde 31’di.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA

Türkiye’de 2020 yılı itibarıyla en düşük işçi emeklisi maaşı 1263 TL ile asgari ücretin bile neredeyse yarısı seviyesinde. En düşük esnaf emeklisi maaşı 1539 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 569 TL düzeyinde.

Yaklaşık 10 milyon emeklinin yarısının, asgari ücretin altında maaş aldığı tahmin ediliyor.

Emekli maaşları düşük olan emeklilerden 65 yaş üstü olanlar, en azından “ücretsiz ulaşım kartı” gibi az sayıdaki sosyal hakla ayakta durmaya çalışıyordu. Ancak hükümet, bu hakkı sınırlamak için çalışma yürütüyor.