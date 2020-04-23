Karantinada bankaların kredi hacmi artışı 100 milyar TL’yi aştı

Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada geçen son iki aylık dönemde bankaların TL kredi hacmindeki artış 100 milyar TL’yi aştı. Hükümetin talebiyle kamu bankaları, çeşitli kesimlere dönük olarak piyasa faizlerinin altında oranlarla kredi kampanyaları başlatmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 6 Mart-17 Nisan döneminde Türkiye’de bankaların TL kredi hacmi 106 milyar 29 milyon TL artışla 1 trilyon 851 milyar 942 milyon TL’ye ulaştı.

Bu süreçte haftalık bazda miktarsal olarak en yüksek artış ise 33,6 milyar TL ile 10-17 Nisan döneminde kaydedildi.

YENİ KREDİLERDE KAMU AĞIRLIĞI

BDDK 10-17 Nisan dönemine ilişkin veride kamu-özel kırılımını henüz yayımlamadı. Ancak 6 Mart-10 Nisan döneminde kaydedilen 72,4 milyar TL’lik kredi artışının 52,6 milyar TL’si kamu bankalarından geldi.

Kamu bankaları, 3-10 Nisan haftasında 19,6 milyar TL’lik kredi hacmi artışına giderek rekor kırmıştı. 10-17 Nisan haftasında bu rekorun kırılmış olası bekleniyor.

Bloomberg, kamu bankalarına sermaye desteği için hükümetin çalışma başlattığını duyurmuştu. Geçen yıl da 28 milyar TL’lik sermaye desteği verilen kamu bankaları için 2020 bütçesine de 32,5 milyar TL’lik destek için düzenleme eklenmişti.

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ÖZEL BANKALARA KREDİ ZORUNLULUĞU

BDDK, özel bankaların yeni kredi yaratmada zayıf kaldığı gerekçesiyle 18 Nisan’da Aktif Rasyosu adıyla yeni bir oran belirlemişti. Belirlenen yeni orana göre, bankaların kredileri, menkul kıymetleri ve Merkez Bankası (TCMB) ile yaptıkları döviz takaslarının (swap) toplamının en az topladıkları mevduat kadar olması gerekiyor.

Uzmanlar, bu düzenleme sonrasında özel bankaların ilk etapta yeni kredi artışına gitmek yerine tahvil almaya yöneldiğini belirtmişti.