Kırmızı mercimek ve ay çekirdeği ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Kırmızı mercimek ithalatında bazı ülke gruplarına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 19.3’ten yüzde 9’a düşürüldü. Bosna Hersek (yüzde 0) ve Güney Kore’den (yüzde 5.2) bu kapsamda yapılan ithalatın gümrük vergilerinde ise değişiklik yapılmadı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, çerezlik olmayan ay çekirdeği ithalatının gümrük vergisi oranı 30 Haziran 2021’e kadar tüm ülke grupları için sıfırlandı.

Dip notlarda yapılan değişikliğe göre çerezlik olmayan ay çekirdeği ithalatında toplu konut fonu da bu tarihe kadar sıfır olarak uygulanacak.

Çerezlik olmayan ay çekirdeğinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Bosna Hersek (yüzde 0) ve Singapur (yüzde 10.1) dışındaki ülkelerden yapılan ithalatına yüzde 3 gümrük vergisi ve Bosna Hersek, Kosova ve Singapur hariç olmak üzere 100 kilogram başına 10 euro toplu konut fonu uygulanacak.

Üretim şampiyonuyduk % 63'lük düşüş yaşandı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre bundan 30 yıl önce dünya mercimek üretiminin yüzde 39'unu gerçekleştiren Türkiye o dönemde hiç ithalat yapmıyordu. Oysa aradan geçen zaman içinde dünya mercimek üretimi yüzde 186 artarken Türkiye'de üretim yüzde 63 geriledi. Türkiye'nin global üretimdeki payı yüzde 6'nın altına, ihracattaki payı yüzde 70'ten yüzde 7'lere geriledi. Türkiye, bugün mercimek ithalatının yüzde 58'ini Kanada'dan gerçekleştiriyor.

(sozcu.com.tr-REUTERS)