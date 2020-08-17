Kredi faiz oranları ne kadar? Bankalara göre kredi faiz oranları…

Geçtiğimiz haftalarda Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Merkez Bankası aldığı kararlarla piyasaya müdahale etti. Acil ihtiyaçları veya konut ile taşıt almak için bankalardan kredi almak isteyen vatandaşlar, kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları yükseldi mi?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: Yok

İhtiyaç: 1.18

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.87

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18

İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.19

Taşıt: 1.07

İhtiyaç: 1.09

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: 1.21

İhtiyaç: 1.55

FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.36

Taşıt: 1.45

İhtiyaç: 1.09

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 0.99

İhtiyaç: 1.30