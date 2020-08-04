Son dakika… Londra’da TL swap faizi yüzde 1000’i aştı! BIST düşüşle kapattı

TL likiditenin son bir yılda atılan adımlarla neredeyse yok olma noktasına geldiği Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi TRYCCSONZ=R bugün Nisan 2019’dan beri ilk kez 1,000’li seviyelerin üzerine çıktı.

BIST-100 endeksinde satışlar kademeli olarak artarken, endekste düşüş bir ara yüzde 5.5’e yaklaştı. Endeks saat 1800’da yüzde 3.44 düşüşle 1,088 puanda. Bankacılık endeksi de yüzde 3.38 kayıpta.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Londra’da swap faizlerinin yüzde 1,000'li seviyelere yükseldiğini ve uluslararası piyasada TL likidite sıkışıklığı yaşandığını belirterek, “Dolar/TL’nin seviyesi 6.96'larda kalıyor ancak yabancı piyasada bulamadığı TL’yi elde etmek için Türk varlıklarında satışa ağırlık verdi, hisse ve bonoda. Fazilerde de artış hız kazandı” dedi.

“BORSA MART SEVİYESİNE DÖNDÜ”

Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz’da %6.8, 30 Temmuz’da ise %30 seviyesindeydi.

Erkan, hisse ve DIBS satarak TL elde edilmeye çalışıldığını belirterek, “Bugün EMEA’da en çok düşen borsa olduk. Borsa Mart seviyelerine döndü, görünüm zayıfladı” diye konuştu.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de koronavirüs salgınıyla birlikte önce 650 baz puanı görüp ardından 430 puana kadar geriledikten sonra geçen haftadan beri 500 puanın üzerinde. REUTERS