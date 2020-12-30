Market otoparklarında şarj istasyonu dönemi

İstinye CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme ve Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme marketlerinin otopark alanında yer alan ve halka açık olan şarj istasyonları, CarrefourSA müşterilerinin şarjlanma ihtiyaçlarını kolaylaştıracak.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, “Eylül ayında lansmanını yaptığımız “İşimin Enerjisi'' çatısı altında sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ürünler sunuyoruz” dedi. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise Eşarj istasyonlarının sayısını ilerleyen dönemde artıracaklarını belirtti.