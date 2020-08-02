Mavi turlara ilgi ikiye katlandı

Pandemi sürecinde yabancı turisti kaybeden, yerli turisti ise hijyen ve güvenle çekmeye çalışan turizm sektörü, çıkışı mavi turlarda yakaladı. Tur şirketlerine gelen taleplerin üçte ikisi mavi yolculuğa yönelirken, normal şartlar altında misafirlerinin yüzde 80'i yabancı olan tekne ve yatlarda ise TL ile fiyat pazarlığı başladı. Türk Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acentecileri Derneği Başkanı Şeref Sevi, iç pazarda büyük çıkış yakaladıklarını ancak bunun yabancı turist açığını kapatmaktan uzak olduğunu dile getirdi.

Euro üzerinden fiyatlandırılan tur ve kiralamalarda 1000 Euro ile 10.000 Euro arasında değişen ücretlerin söz konusu olduğunu anlatan Sevi, “TL üzerinden iç pazara bir fiyatlandırma ayarlanmaya çalışılıyor. Şu anda yüzde 60'tan fazla bir daralma var. İşletmeciler ile turistler arasında TL üzerinden fiyat pazarlığı yapılıyor” bilgisini verdi.

YÜZDE 60 DARALDI

Normalleşme sürecinden bu yana tekne turları ve yatlara büyük bir akın oluştuğunu kaydeden Sevi, bu alanda Euro üzerinden yapılan fiyatlandırmaların yerli turiste çok fazla imkan tanımadığını, Euro/TL farkının sektör açısından da zorlu bir durum yarattığını dile getirdi. Normal şartlar altında temmuz-ağustos aylarında neredeyse tamamen yabancı turistlere yönelik kiralamaların öne çıktığını ve pazarın yüzde 80'inin yabancı turistten oluştuğunu dile getiren Sevi, şöyle devam etti:

“Şu an uçuşlarda sıkıntı olduğu için boşluklar oldu. Yabancı turiste rezerve edilen o turları gelecek yıla aktarmaya başladık. TL fiyatından bu kapasiteyi doldurmak mümkün değil. Anlaşma müşteriler ile işletmecilerin pazarlığına bağlı. Uyarsa veriliyor.”

Şeref Sevi sektörün genel durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, 2020'nin kayıp bir yıl olduğunu ve bu yıl gerçekleşen rezervasyonlar ile 2021'i kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi. Bugünkü fiyatlarla ayakta kalmanın sektör oyuncuları açısından oldukça zor olduğunu aktaran Sevi, pazarın yüzde 60 daraldığını ve ayakta kalmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

TUR FİYATLARI 3.170 TL’DEN BAŞLIYOR

Setur Kültür Turları Yöneticisi Serhat Somuncuoğlu, iç pazarda tekne turlarına olan ilginin yüzde 100 arttığına dikkat çekerek, her 3 talepten 2'sinin mavi yolculuğa geldiğini dile getirdi. Mavi yolculuk turlarında en büyük ilginin Bodrum çıkışlı Gökova Körfezi, Göcek çıkışlı Göcek Koyları ve Marmaris, Fethiye çıkışlı Kekova rotalarına olduğunu dile getiren Somuncuoğlu, şunları söyledi:

“Kıyı şeritlerimizde gulet tekne siparişleri arttı. Bu turları aile, yakın akraba ve arkadaşlar olarak kapalı gruplar olarak gerçekleştiriyoruz. Mavi yolculuk tatili için tekneler; standart, standart plus, lüks ve ultra lüks segmentler olarak sınıflandırılıyor. Her bir segment için 2-12 kabin arası fiyat alternatifi var. Fiyatlar ise, haftalık kişi başı 3.170 TL ile 7.125 TL arasında değişkenlik gösteriyor.”