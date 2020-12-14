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Millet bahçelerinin maliyeti 7 bakanlığın bütçesini geçti

Çevre Bakanı Kurum, 278 millet bahçesinin yatırım değerinin 16 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu tutar, aralarında Çevre, İçişleri, Enerji dahil olmak üzere 7 bakanlığın 2021 yılı bütçesinden büyük.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 04:25, 14/12/2020
Haberler Ekonomi
Millet bahçelerinin maliyeti 7 bakanlığın bütçesini geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyetini de açıkladı.

İstanbul'daki Pendik Millet Bahçesi 4 futbol sahası büyüklüğünde, maliyeti 66 milyon 700 bin lira.

Bakan Kurum “Şu anda yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde, 278 millet bahçesi yapıyoruz; 42'sini tamamladık, inşallah öbürlerini de en kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Kurum'un açıklamasına göre millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 16 milyar lira olacak. 16 milyar liralık tutar, Türkiye'deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesini de geride bırakıyor. Millet bahçelerinin, bir yıllık bütçesini geride bıraktığı bakanlıklar şöyle:

Trabzon'da 23 bin 25 metrekare alana yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nin maliyeti 9 milyon 600 bin lira.

BAKANLIK BÜTÇELERİ

 Ticaret Bakanlığı: 6 milyar 585 milyon

■ Dışişleri Bakanlığı: 5 milyar 786 milyon

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 3 milyar 999 milyon

■ İçişleri Bakanlığı: 10 milyar 665 milyon

 Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 16 milyon

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 11 milyar 918 milyon

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 3 milyar 378 milyon

Murat Kurum

“KANAL İSTANBUL EN ÇEVRECİ PROJE”

Çevre Bakanı Murat Kurum, Meclis konuşmasında, “Türkiye'nin en çevreci projesi” diye tanımladığı Kanal İstanbul için de adımların atıldığını söyledi. Kurum şunları kaydetti: “Cumhuriyet tarihimizin en büyük dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazımızı koruyacak, millet bahçeleriyle, ekoloji koridorlarıyla Türkiye'nin en çevreci projesi olacak Kanal İstanbul Projesi'nin adımlarını atıyoruz.”

Yayınlanma Tarihi:06:00,