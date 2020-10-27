Milyarlarca dolarlık ticaret etkilenecek

Türkiye'nin uzun yıllardır yakın ilişkiler kurduğu Fransa ile yaşanan siyasi kriz iki ülke arasında 15 milyar dolara ulaşan dış ticarete ve yatırımlara zarar verecek. İki ülke liderlerinin karşılıklı sert söylemlerinin ardından en son dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Nasıl ki Fransa'da ‘Türk markalı mal satın almayın' deniliyorsa, ben de buradan milletime sesleniyorum; sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın” açıklaması, gerginliğin boykota dönüşmesine neden oldu.

İHRACATTA İLK 10'DA

Fransa, Türkiye'nin dış ticarette önemli bir pazarı. En fazla ihracat ve ithalat yapılan ülkeler arasında daima ilk 10 ülke içinde yer alan Fransa'ya, bu yılın ilk 8 ayında 4.2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, 3.9 milyar dolarlık da ithalat yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde Fransa en fazla ihracat yapılan 6'ncı, ithalatta ise 7'nci ülke oldu. 2019'da Fransa en fazla ihraç yapılan ülkeler arasında 7.9 milyar dolar ile 7'nci, 6.7 milyar dolar ithalatla da 6'ncı sırada yer almıştı. Son iki yılda da Türkiye, Fransa'ya dış ticaret fazlası vermeye başladı.

İDEOLOJİ ÖN PLANDA

Boykot kararını SÖZCÜ'ye değerlendiren ekonomist Atilla Yeşilada, ideolojinin ekonomik aklın önüne geçtiğini söyledi. Fransa'ya da, ABD'ye de tepki vermenin Türkiye'nin hakkı olduğunu ifade eden Yeşilada, “Ama bunların yapılacağı diplomatik kanallar var. Kimse Rahip Brunson krizini hatırlamıyor mu? Bankaların önünde kuyruklar oluştu. Biden CAATSA kelimesini telaffuz etsin, piyasalar yeniden paniğe kapılır.Ben bu yüzden hükümetin odağını ve önceliklerini kaybettiğini düşünüyorum. Siz salgın nedeniyle kısıtlama kararı almasanız da, insanlar korkuları nedeniyle evlerine kapanıyor. Bu, ekonomi için bir facia. Bence önce bu sorunlarla uğraşılmalı. Salgın çok kötüye gidiyor, bütçede derhal tasarrufa gidilip, işsize, sağlığa bütçe ayrılması lazım” dedi.

OTOMOTİVDEN İLACA DEV YATIRIMLAR

Yıllık ortalama 15 milyar doları bulan dış ticaretin dışında, Fransa ve Türkiye arasında doğrudan yatırımlar da iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde önemli yer tutuyor. Otomotivden gıdaya, ilaçtan perakendeye kadar pek çok sektörde Fransızların Türkiye'de yatırımları bulunuyor. Fransız otomotiv devi Renault, Türkiye'de 50 yıldan fazla bir süredir OYAK ile birlikte üretim yapıyor. Carrefour gibi perakende zincirlerinin de Türkiye'de ortaklıkları ve market ağları bulunuyor. Total de akaryakıt sektöründe Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Bir diğer Türkiye'de yatırımı bulunan Fransız markası Sanofi, ilaç endüstrisinde ön plana çıkıyor. Fransa ayrıca Avrupa uçak üreticisi Airbus'ın da büyük hissedarı ve THY'nin Airbus ile uzun vadeli uçak alım sözleşmeleri bulunuyor.