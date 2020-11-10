Orta vadede ‘Ali gitti Veli geldi’ ile bu sıkıntılar çözülemez

Türkiye, ekonomi yönetimindeki istifa krizi ile sarsılırken, piyasalardaki olumlu tepkiye karşılık orta vadede çözüm için yapısal sorunlara işaret ediliyor. Bugüne kadar kamu borcu nedeniyle krize yakalanan Türkiye'nin ilk kez hane halkı ve özel sektör borçları nedeniyle farklı bir kriz deneyimlediğini aktaran Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Türkiye'nin başına gelenlerin bir faiz lobisinin saldırısı sonucu yaşanmadığına dikkat çekti.

“Olanların temel müsebbibi bizim yaptıklarımız. Biz kendimize, kendi tercihlerimizin sonucu olarak büyük bir borç sorunu yarattık” ifadeleri ile hane halkı ve özel sektör borcuna dikkat çeken Gürkaynak, “Merkez Bankası (MB) Başkanı değişti, Maliye Bakanımız da değişiyor. Piyasa ‘Biz mutlu olduk' tepkisi veriyor. Orta vadede içinde olduğumuz sıkıntılar ‘Ali gitti, Veli geldi' ile değil, yapısal bir takım değişimlerle çözülecek sorunlar” diye konuştu.

BAŞKANLIK GİTSE DE…

Bu yıl online olarak düzenlenen Brand Week İstanbul'da ekonomiye dair öngörülerini paylaşan Gürkaynak, Türkiye'nin artık MB ve bakanlıklarda yapacağı değişimlerle bu sorunu çözemeyeceğine dikkat çekerek, “Yarın ‘Bu başkanlık sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüyoruz' denilse sorun ortadan kalkacak' düşüncesi de çok saçma. Alınmış borçlar bir anda yok olmayacak” dedi. Gürkaynak, Türkiye'nin karanlık güçlerin esiri olmadığına da dikkat çekerek, “Biz kendi yaptığımız saçma sapan işlerin sonucunu yaşıyoruz, sorunu çıkaran da, çözebilecek olan da biziz” dedi.