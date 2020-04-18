Oyun konsollarına yüzde 50 ek gümrük vergisi

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararında, yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla bazı ürünlerin gümrük vergisinde yüzde 5 ile 50 arasında artış yapıldı.

1 EKİM’DEN SONRA YÜZDE 20

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, bazı ürünlerin ithalatında yerli üretimi destekleme amacıyla ek gümrük vergisi getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, son dönemde satışlarında artış yaşanan oyun konsollarında da yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulanacak.

30 Eylül 2020’ye kadar yüzde 50 olarak uygulanacak olan ek vergi, 1 Ekim 2020’den sonra ise yüzde 20 olacak.

Buna göre, kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makinaları, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları,bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

NEDİM TÜRKMEN: FIRSATI GANİMET BİLMEK

Vergi alanında uzman Sözcü yazarı Nedim Türkmen oyun konsolu tüketimindeki artışa bağlı olarak gümrük vergisine zam gelmesini, “Fırsatı ganimet bilmek” olarak yorumladı.

TÜİK’E GÖRE ORTALAMA FİYAT: 2795 TL

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre oyun konsolunun ortalama fiyatı 2795 TL. Türkiye'de satışa sunulan oyun konsollarından yüzde 20 ÖTV ve 18 KDV alınıyor. Sony’nin Kasım 2020’da satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu Playstation 5 (PS5) Türkiye’ye geldiğinde yüzde 20’lik ilave gümrük vergisine tabi olmuş alacak.

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